vor 43 Min.

Hoher Sachschaden: Lkw missachtet Vorfahrt

Ein Lastwagenfahrer hat an der Kreuzung zur B466 in Löpsingen ein anderes Fahrzeug übersehen.

Ein 60-jähriger Lastwagenfahrer ist am Dienstagnachmittag im Nördlinger Ortsteil Löpsingen die Bachstraße in Richtung Klosterzimmern entlang gefahren. Er überquerte hierfür die Kreuzung zur B466. Dabei übersah er nach Angaben der Polizei das vorfahrtsberechtigte und von rechts kommende Fahrzeug eines 81-Jährigen. Der Mann fuhr von Nördlingen in Richtung Oettingen.

Bei dem darauffolgenden Zusammenstoß entstand ein Sachschaden von rund 10.000 Euro. Der 81-jährige Mann wurde durch den Unfall leicht am linken Ohr verletzt. Er begab sich selbständig in ärztliche Behandlung. (pm)

