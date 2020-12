10:04 Uhr

Hoher Sachschaden bei Kollision im Kreisverkehr

Am Kreisverkehr Richtung Oettingen hat es am Mittwochmorgen gekracht. (Symbolbild)

Pkw-Fahrerin übersieht beim Einfahren vorfahrtberechtiges Fahrzeug

Am Mittwochmorgen fuhr eine 48- Jährige nach Polizeiangaben mit ihrem Pkw von der Nürnberger Straße aus in den Kreisverkehr in Richtung Oettingen. Beim Einfahren in den Kreisverkehr übersah sie eine 25-Jährige, die sich mit ihrem Wagen bereits im Kreisverkehr befand, sodass beide Fahrzeuge kollidierten. Bei dem Unfall wurde zum Glück keiner der Beteiligten verletzt, allerdings entstand ein Sachschaden in Höhe von circa 10 000 Euro. (pm)

