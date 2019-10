10:25 Uhr

Hoher Sachschaden bei Unfällen im Ries

In Nördlingen und Wallerstein haben sich am Dienstag zwei Unfälle ereignet.

Weil Autofahrer jeweils den erforderlichen Sicherheitsabstand unterschätzt haben, ereigneten sich am Dienstag zwei Unfälle.

Ein 64-jähriger Autofahrer übersah am Inneren Ring ein vor ihm haltendes Auto. Durch den Aufprall wurde der Wagen einer 61-jährigen Frau auf ein weiteres Fahrzeug geschoben. Insgesamt entstand der Polizei zufolge ein Sachschaden von über 10.000 Euro.

Ein weiterer Auffahrunfall ereignete sich in der Nördlinger Straße in Wallerstein. Dort kam es zu einem Zusammenstoß von zwei Fahrzeugen, als ein 73-Jähriger mit seinem Auto in den Grabenweg einbog und seine Geschwindigkeit deshalb verringerte. Eine nachfolgende 21-Jährige erkannte dies wohl zu spät und fuhr mit ihrem Wagen auf. Es wurde ein Sachschaden von circa 2000 Euro verursacht. (pm)

