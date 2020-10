vor 16 Min.

Hoher Sachschaden nach Autounfall in Wechingen

In Wechingen ist es am Donnerstag zu einem Autounfall gekommen.

Auf der Staatsstraße in Wechingen übersieht eine Autofahrerin, dass ihr Vordermann abbiegen will. Es kommt zum Unfall. Der Sachschaden liegt im fünfstelligen Bereich.

In Wechingen ist es am Donnerstagmorgen zu einem Autounfall mit hohem Sachschaden gekommen. Wie die Polizei berichtet, waren zwei Autofahrer jeweils auf der Staatsstraße in Richtung Fessenheim unterwegs, als einer der beiden, ein 43-Jähriger, an der Einmündung zum Schulweg nach links abbog. Die hinter ihm fahrende 29-Jährige soll allerdings dessen Blinker übersehen haben und setzte zum Überholen an. Die Autos stießen zusammen und landeten im angrenzenden Feld. Verletzt wurde bei dem Unfall niemand, es entstand jedoch ein Sachschaden von insgesamt rund 28.000 Euro. RN

