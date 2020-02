vor 19 Min.

Hoher Sachschaden nach Verkehrsunfall in Baldingen

Eine 24-Jährige hat am Montagnachmittag in Baldingen einen Unfall verursacht.

Eine 24-Jährige hat am Montagnachmittag einen Verkehrsunfall verursacht. Laut Polizeibericht war die Frau mit ihrem Auto auf dem Volksfestplatz an der Kaiserwiese in Richtung Kaufland unterwegs. An der Einfahrt zum Kundenparkplatz übersah sie das von links kommende Auto eines 55-Jährigen und stieß mit diesem zusammen. Laut Polizeibericht entstand ein Sachschaden von insgesamt rund 14000 Euro. Alle Unfallbeteiligten blieben unverletzt. RN

