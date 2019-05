31.05.2019

Hommage an den Bilder-Zauberer

Die Moviebande der Grundschule Mitte präsentiert ihr Filmportrait über Günther Holzhey

Von Peter Urban

Ein Zeitungsbericht zum 80. Geburtstag des Gründers und Betreibers des Museum Augenblick in Nördlingen, Günther Holzhey, brachte die Filmgruppe der Nördlinger Grundschule Mitte um ihren AG-Leiter Dieter Scholz auf die Idee, die Institution „Musica Magica“ und die Person Holzhey zu porträtieren. Anfangs wurde überlegt, welche Art von Film sich denn am Besten eignen würde. Dann recherchierten Giuliana Wilman, Fabian Mack und sechs weitere Schüler und befragten Personen, die Günther Holzhey näher kennen.

Anhand dieser Erkenntnisse erstellten sie ein Drehbuch. Entstanden ist eine geradezu liebevolle Hommage an den Künstler: man drehte im Museum, befragte Freunde und Wegbegleiter des Künstlers, wie den Künstler Alexander Wachtel oder den Leiter des Nördlinger Stadtarchivs, Wilfried Sponsel. Die Kinder interviewten natürlich auch Holzhey selbst. Und so erfährt man, dass Günther Holzhey eigentlich Orgelbauer von Beruf ist und seine Leidenschaft der Drehorgel gehört, dass er als Puppenspieler durch die Lande gezogen ist und 1981 in London seine inzwischen weithin bekannte „Laterna Magica“ ersteigert hat. „Das Ding mit den drei goldenen Rüsseln“ (gebaut um 1870) nennt der selbsternannte optische Zauberer sein Panoptikum, mit dem er Geschichten, Bilder und Sehgewohnheiten aus der Vergangenheit wieder aufleben lässt. Auf dem Weg von Salzburg sei der Künstler mit seiner Frau Ruth Baumer eher zufällig nach Nördlingen gekommen.

Das „Schlössle“-Gebäude hatte es ihnen angetan und sie wollten mit ihrem Projekt „Musica Magica“ dort sesshaft werden. Nur, die Renovierung wäre zu der Zeit uner-schwinglich gewesen, der damalige Oberbürgermeister Paul Kling bot als Alternative das Gebäude Pfarrgasse 2 an. So entstand 1994 das Museum Augenblick. „Alles ist besonders an ihm“, sagt Alexander Wachtel im Film über Holzhey. So besonders wie der Film ist auch die Arbeit der Filmgruppe der Grundschule Mitte: einige Preise hat die Moviebande schon abgeräumt, zuletzt eine Auszeichnung beim Deutschen Jugendfilmpreis 2017 (wir berichteten). Mit ihrem Projekt „Ausgequalmt 2.0“ sind sie sogar für den History Award des History Chan-nels nominiert, für den man online noch voten kann. Außerdem haben die Nachwuchsregisseure mit Projektleiter Dieter Scholz schon ein neues Projekt in der Pipeline, „Der Geschichte ein Gesicht geben – Maria Holl“. Wer den Film über das Museum Augenblick sehen will, muss sich noch gedulden: Die Stadt prüft, ob man ihn auf der Webseite hochladen kann. Youtube sei, so Dieter Scholz, auch eine Option.

