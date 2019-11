vor 50 Min.

"Hooligans-Dynamo-Dresden": Unbekannte vermüllen Parkplatz in Oettingen

Unbekannte haben laut Polizeiangaben einen Parkplatz in Oettingen vermüllt. Zudem hinterließen sie Schriftzüge an Metallsäulen.

Einen Parkplatz am Sauereck in Oettingen haben Unbekannte nach Angaben der Polizei vermüllt zurückgelassen. Zudem verschmierten sie Metallsäulen mit Graffiti und beklebten diese mit Aufklebern. Bereits am Sonntag, gegen 17:30 Uhr, soll die größere Personengruppe eine Pause auf dem Parkplatz eines Verbrauchermarktes eingelegt haben. Das teilte die Polizei am Dienstag mit.

Unter anderem hinterließen die Täter an den Metallsäulen zwei aufgemalte Schriftzüge „SGD“ und „Hooligans-Dynamo-Dresden“. Anschließend setzten sich die sechs Kleinbusse wieder in Fahrt, so eine Mitteilerin. Es entstand ein Sachschaden von mehreren hundert Euro.

Die Polizei Nördlingen sucht nach weiteren Zeugen der Tat, Hinweise an die Polizei Nördlingen unter Telefon 09081/29560. (pm)

