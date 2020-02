Hotel Krone in Oettingen: So geht es mit der Sanierung weiter

Plus Der Förderbescheid über zehn Millionen Euro für Oettingen ist eingegangen. Das sind die nächsten Schritte bei der Krone-Sanierung.

Für die Stadt Oettingen ist jetzt der Weg für die weiteren Schritte zur Sanierung des Hotel-Krone-Ensembles frei. Neben den Gebäuden seien jetzt alle dafür benötigten Grundstücke im Eigentum der Kommune, sagte Bürgermeisterin Petra Wagner im Gespräch mit unserer Redaktion. Vor Kurzem habe mit den bisherigen Eigentümern der entscheidende Notartermin zur Beurkundung der Kaufverträge stattgefunden. Bezüglich des Hotels Krone handelt es sich bekanntlich um den Wemdinger Hotelier Harald Seebauer, bei einem Teil des Müller-Stadels um einen Oettinger Privatmann.

Mit dem Erwerb ist die Grundvoraussetzung für die Gewährung des Bundeszuschusses von 9,7 Millionen Euro für das Großprojekt erfüllt. Seebauer habe jetzt bis zum 20. Februar Zeit, den gesamten Hotelkomplex leer zu räumen.

Inzwischen sei auch der Förderbescheid in der Stadtverwaltung eingetroffen, betonte Wagner und verhehlte dabei nicht ihre Freude und Genugtuung darüber. Sie meinte, eine Zuschusssumme in dieser Höhe werde Oettingen wohl nicht mehr so schnell erhalten. Die Auszahlung der Mittel erfolge nach dem jeweiligen Baufortschritt.

Die Ausschreibung der Architektenleistung für die Krone ist angestoßen

Angestoßen habe die Verwaltung mittlerweile auch das Verfahren zur Ausschreibung der Architektenleistungen, das europaweit erfolgen müsse. Zunächst werde ein Fachmann verschiedene Architekturbüros anschreiben und um entsprechende Angebote für die Krone-Sanierung auf Grundlage der vorliegenden Machbarkeitsstudie ersuchen. „Dies wird sicherlich eine gewisse Zeit in Anspruch nehmen“, meinte die Bürgermeisterin.

Nach Vorliegen der Angebote werde dann ein noch zu bestimmendes Gremium ein Büro aussuchen, das die Gesamtplanung für die Sanierung übernehme. Diese soll laut Wagner noch in diesem Jahr stehen. Danach könnten die ersten Ausschreibungen für die Bauarbeiten vorgenommen werden, um 2021 damit zu beginnen.

Oettingens Bürgermeisterin erwartet eine zügige Genehmigung für die Krone

Die Bürgermeisterin geht davon aus, dass die Baugenehmigungen seitens der Landratsamtes Donau-Ries zügig erteilt würden.

Zur Betreuung des Vorhabens innerhalb des Stadtbauamtes sei eigens ein Mitarbeiter beauftragt, der sich ausschließlich um die Krone kümmere. (bs)