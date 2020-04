Hotel-Umbau: Experten erstaunt, was in der Krone im Verborgenen lag

Plus Martin Götz koordiniert sämtliche Aufgaben für die Sanierung der Oettinger Krone und den Umbau zum neuen Hotel. Erstaunliches kommt dort plötzlich zum Vorschein.

In der Oettinger Krone gibt es zur Zeit immer wieder historische Entdeckungen zu machen. Für das große Hotelprojekt in Oettingen arbeitet der neue Projektleiter Martin Götz eng mit dem Restaurator Thomas John zusammen. Schritt für Schritt soll – so weit wie es eben möglich ist – die Krone in eine Art Ursprungszustand zurückgebaut werden, bevor die große Sanierung beginnt. Im Bautagebuch, das die Stadt Oettingen für die Dokumentation der Umbauphase zu füllen begonnen hat, heißt es dazu von Bürgermeisterin Petra Wagner: „Nicht überraschte uns, dass er etwas gefunden hat, teils aber, was gefunden wurde.“

Ein historisches Fenster hinter einer Trockenbauwand

Unter einer 70er-Jahre-Holzdecke kam nach der Demontage zum Beispiel weißer Stuck zum Vorschein. Hinter einer Trockenbauwand lag für lange Zeit ein historisches Fenster im Verborgenen. Überall in dem Gebäude kleben kleine Zettel des Restaurators, um Wieder-Entdecktes exakt zu dokumentieren. Es ist, als würde die Krone Zentimeter für Zentimeter vermessen.

Bild: Verena Mörzl

Projektleiter Martin Götz koordiniert sämtliche Anliegen rund um das Hotel Krone. Da gehe es beispielsweise um Fördergelder, Ausschreibungen, Abstimmungen mit der Baubehörde und einen regelmäßigen Sachstandsbericht, erzählt er bei einer Begehung des ersten Obergeschosses des stadtprägenden Gebäudes aus dem 15. Jahrhundert, das inzwischen vollständig vom Vorbesitzer geräumt worden ist. Immer wieder deutet Götz an die Decke oder zeigt an einen Holzrahmen, wo Hinweise auf die frühere Bauweise zu sehen sind. Er erklärt, dass der Restaurator derzeit viele Stellen in dem Gebäude öffnet, um die historische Substanz zu überprüfen. Vieles ab den 70er Jahren werde zurückgebaut. Sollte sich zeigen, dass an manchen Stellen keine alte Substanz mehr da ist und das Material in Ordnung sei, soll das so erhalten bleiben.



Decken und Wände ursprünglich farbenfroh und bunt

Heute ist die Krone im Innenbereich hauptsächlich mit einem hellen Anstrich versehen. Das war nicht immer so. Decke und Wände im ersten Stock sollen ursprünglich „farbenfroh und bunt bemalt“ gewesen sein, schreibt Petra Wagner im Bautagebuch (oettingen.de/bautagebuch-hotel-krone-2020) weiter, wo regelmäßig die Entwicklungen der Baustelle festgehalten werden sollen. Neben diesem Schriftwerk soll ein Film über den Umbau entstehen. Dazu hat die Stadt die Oettinger Firma Gross Film & TV Produktionen beauftragt.

Ansicht vom Saumarkt: So sieht die neue Krone im Entwurf der Heisler Architekten aus Ulm aus. Zwei Gebäude werden neu gebaut. Bild: Mörzl

Der aktuelle Rückbau wird im Fachjargon als „nicht statischer Abbruch“ bezeichnet. Der Stadtrat hat in seiner jüngsten Sitzung diesen Teil der Umbauarbeiten für 152 000 Euro an die Firma Thannhauser aus Fremdingen vergeben. In einem ersten Schritt geht es um den Abbruch der Inneneinrichtung wie Bäder, der alten Küche und vielem mehr.

In der Oettinger Altstadt soll es wieder ein großes Hotel geben

In Oettingens Altstadt soll ein städtebauliches Vorzeigeprojekt entstehen. 2019 hat sich der Stadtrat für den Umbau zu einem Hotel mit knapp 50 barrierefreien Zimmern entschieden. Das Architekturbüro Heisler aus Ulm hatte dazu in einer Machbarkeitsstudie eine große und eine kleine Lösung erarbeitet. Die beschlossene große Lösung beinhaltet die Generalsanierung der Krone und des Kronensaals, der Zwischenbau und der Müllerstadel sollen abgerissen werden. Die Gesamtkosten wurden zu diesem Zeitpunkt auf knapp 20 Millionen Euro geschätzt. Knapp zehn Millionen Euro werden durch das bundesweite Programm „Nationale Projekte des Städtebaus“ gefördert. Die Stadt rechnet mit weiteren Förderungen, sodass der Eigenanteil 2019 auf rund 6,3 Millionen Euro festgesetzt wurde.

Die großen Abbrucharbeiten könnten im Spätsommer/Herbst stattfinden. Parallel zu den aktuellen Arbeiten wird in einem europaweiten Ausschreibungsverfahren nach einem Architekturbüro gesucht, das die Planung der Premium-Krone übernimmt. Läuft alles nach Plan, könnte der neue Stadtrat bereits im Sommer darüber entscheiden. Neben dem Architekten sind außerdem bereits erste Anfragen möglicher Pächter durch den frisch gewählten Bürgermeister Thomas Heydecker unternommen worden. Neben der finanziellen Herausforderung ist anzunehmen, dass die Suche nach einem geeigneten Pächter zu den schwierigsten Aufgaben des Großprojekts zählt.

Bei der Krone handelt es sich wohl um das älteste erhaltene bürgerliche Gebäude Oettingens. Einer dendrochronologischen Untersuchung der Hölzer im Dachstuhl zufolge sind die Balken dort im Jahr 1424 geschlagen worden.

