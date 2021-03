12:00 Uhr

Hürnheim: Gemeinderat plant mit 1,5 Millionen Euro für Ortsstraßen

Der Ederheimer Gemeinderat hat den Haushalt 2021 beschlossen. Der Kämmerer spricht von einem sehr großen Investitionsvolumen.

Von Matthias Link

Die Gemeinde Ederheim plant zahlreiche Investitionen. Diese Woche hat der Gemeinderat den Haushalt für 2021 beschlossen. Die Investitionen belaufen sich auf rund 3,5 Millionen Euro, was relativ viel sei, wie der Kämmerer der VG Ries, Moritz Gerstner, sagte. In den letzten drei Jahren ist der Vermögenshaushalt, aus dem die Investitionen getätigt werden, um das Dreifache angewachsen (2019 waren es 1,12 Millionen Euro).

Die größte Investition stellt die Sanierung der Ortsstraßen in Hürnheim mit 1,5 Millionen Euro dar, wobei die Bauarbeiten 2021 voraussichtlich nicht fertig werden (an Zuschüssen sind hierfür 560.000 Euro eingeplant). Für den Straßenbau im Baugebiet „Ederheim West“ stehen 320.000 Euro im Haushalt, und für die Kanalisation in Hürnheim eine Restfinanzierung von 300.000 Euro – abzüglich der Zuschüsse (die Gesamtkosten für die Kanalisation liegen bei circa 1,9 Millionen Euro). Die Kosten für die Straßenbeleuchtung (Gewerbegebiet, Baugebiet und Hürnheim) betragen 206.000 Euro, für die Feuerwehr sind 140.000 Euro eingeplant – für den Heizungsanschluss und Umbau sowie Sanierungsmaßnahmen an den Feuerwehrgerätehäusern. Die Kosten für die Verlegung von Breitband-Leerrohren sind mit 137.000 Euro veranschlagt.

Investitionen für die nächsten zwei Jahre fallen kleiner aus

Die Investitionen werden über verschiedene Einnahmen, unter anderem aus Zuschüssen und Beiträgen, finanziert, vor allem aber mittels einer Rücklagenentnahme von 950.000 Euro. Die Rücklagen sind damit bis auf 20.000 Euro aufgebraucht. Zudem soll ein Kredit in Höhe von 32.000 Euro aufgenommen werden. Der Überschuss aus dem Verwaltungshaushalt, der in den Vermögenshaushalt einfließt, beträgt 120.000 Euro.

Kämmerer Gerstner sagte zum Umfang der Investitionen: „Das sind Zahlen, die man eigentlich in Ederheim so nicht gewohnt ist.“ Zwar stünden auch in absehbarer Zukunft größere Investitionen an, wie die Sanierung der Mehrzweckhalle und des Kindergartens, aber dauerhaft werde die Gemeinde nicht mehr so viel investieren können wie in den vergangenen beiden Jahren. „Dafür sind die finanziellen Mittel gar nicht da, das muss man ganz klar sehen“, sagte Gerstner. Entsprechend würden die Investitionen ab 2022 oder 2023 geringer ausfallen.

Der Verwaltungshaushalt, aus dem der laufende Betrieb finanziert wird, umfasst 2021 Einnahmen und Ausgaben in Höhe von rund 2,2 Millionen Euro – das ist in etwa so viel wie auch in den Vorjahren. Die größte Abweichung zum Planansatz des Vorjahres betrifft auf der Einnahmenseite die Schlüsselzuweisungen mit 280.000 Euro. Diese fallen gegenüber 2020 um 16 Prozent niedriger aus wegen der hohen Gewerbesteuereinnahmen, die nach dem vorläufigen Rechnungsergebnis 2020 bei 599000 Euro lagen. Für 2021 rechnet der Kämmerer mit Gewerbesteuereinnahmen von 670.000 Euro. Auf der Ausgabenseite des Verwaltungshaushalts fallen im Vergleich zum Vorjahr die höhere Kreisumlage auf (589.000 Euro und damit neun Prozent mehr) sowie höhere Zuweisungen an den Schulverband.

