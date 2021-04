Hund fällt bei Oettingen Spaziergänger an

Ein Hund fällt bei Oettingen ein Ehepaar an. Die Frau wird dabei leicht verletzt.

Ein Ehepaar ist auf dem Oettinger Roßfeld am Ostersonntag gegen 12.30 Uhr bei einem Spaziergang von einem Hund angefallen worden. Der freilaufende Hund bellte das Ehepaar laut Polizeibericht zunächst an und verbiss sich dann in der Hose des 37-jährigen Mannes. Der Hundebesitzer nahm den Hund zu sich und ließ ihn kurze Zeit später wieder frei. Hierauf soll der Hund die 35-jährige Frau angesprungen und ihr ins Gesäß gebissen haben. Die Frau erlitt leichte Verletzungen und wurde im Krankenhaus ambulant behandelt. Gegen den 81-Jährigen Hundehalter wird nun wegen fahrlässiger Körperverletzung ermittelt. (pm)

