vor 28 Min.

Hundeköder: Peta setzt Belohnung aus

500 Euro will die Tierrechtsorganisation für Hinweise zahlen, die zur Verurteilung des mutmaßlichen Hundehassers führen.

Oettingen Die Tierrechtsorganisation Peta hat laut einer Pressemitteilung eine Belohnung von 500 Euro für Hinweise ausgesetzt, die zur Verteilung eines mutmaßlichen Hundehassers führen. Wie berichtet, hatte ein Unbekannter Wurtstückchen mit Nägeln gespickt und im Garten eines Mehrfamilienhauses in der Hieronymus-Wolf-Straße in Oettingen ausgelegt. Peta bittet Zeugen, sich an die Polizei zu wenden, Telefon 09081/29560. Wer die Tierrechtsorganisation kontaktieren möchte, könne das auch anonym unter Telefon 01520/7373341 oder per Email unter whistleblower@peta.de tun. Die Polizei ermittelt in dem Fall noch. (RN)

