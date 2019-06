Hygiene im Wirtshaus: Wie kann ein Gast sicher sein?

Plus Das Landratsamt leitet ein Verwaltungsverfahren gegen einen Nördlinger Wirt ein, über dessen Fall Verbraucher diskutieren. Im Internet wird mehr Transparenz versprochen.

Immer wieder sollen die Hygiene-Standards in einem Nördlinger Gasthaus mangelhaft gewesen sein. Der Wirt wurde deswegen bereits rechtmäßig verurteilt, die Konzession durfte er behalten.

Bei unangemeldeten Kontrollen vergangene Woche stellte das Landratsamt Donau-Ries einer Sprecherin zufolge wieder Verstöße gegen das Lebensmittelrecht fest.

Auch wenn der Betrieb sich laut Landratsamt um die Beanstandungen gekümmert hat und deshalb wieder öffnen darf, hat das Gesundheitsamt ein Verwaltungsverfahren eingeleitet. Nach Angaben von Sprecherin Gabriele Hoidn sei noch völlig offen, in welche Richtung dieses Verfahren gehe: „Vom Bußgeld über eine Ordnungswidrigkeit bis hin zum Strafverfahren ist alles möglich.“ Klar sei, dass ein Verstoß gegen das Lebensmittelrecht vorliege. Ein Ergebnis der Kontrolle gebe es noch nicht.

Der Wirt will auf RN-Nachfrage keine Stellungnahme abgeben, schloss aber nicht aus, sich nach Absprache mit seinem Anwalt zu einem späteren Zeitpunkt zu dem Fall zu äußern.

Die Konzession wird bei Unzuverlässigkeiten entzogen

Ob die Gaststätte dauerhaft geöffnet bleiben darf, entscheidet das Nördlinger Ordnungsamt. Der stellvertretende Leiter, Daniel Wizinger, sagte unserer Zeitung, dass die Stadt erst bei klaren „Unzuverlässigkeiten“ eingreifen und die Konzession entziehen dürfe. Wizinger erklärt, dass das erst geschehe, wenn klar feststehe (beispielsweise durch ein Gericht entschieden), dass es schwere Vergehen gegen das Lebensmittelrecht oder aber auch Steuerrückstände gebe. Er sagt weiter, dass Gastronomen in den meisten Fällen eng mit Lebensmittelkontrolleuren zusammenarbeiten. Ihm sei bislang kein Fall bekannt, bei dem die Polizei unterstützend zur Seite stehen musste, wie jüngst in Nördlingen.

Im Internet diskutieren Rieser seit Bekanntwerden der Mängel über Hygienestandards in Gaststätten. Die Diskussion ist freilich nicht neu, die Verbraucherschutzorganisation Foodwatch will Gäste ebenfalls besser schützen und hat Anfang des Jahres mit der Transparenz-Initiative „Frag den Staat“ das Internet-Portal „Topf Secret“ veröffentlicht. Zweck sei, Informationen über Hygienekontrollen eines Betriebes zu erhalten. Das Portal sendet eine automatische Anfrage an das zuständige Landratsamt und fordert die Kontrollergebnisse an. Ein Blick auf die Topf-Secret-Karte verrät: Im gesamten Ries sind für Gaststätten, Restaurants, Bäckereien, Cafés oder Tankstellen Anfragen gestellt worden, erfolgreich abgeschlossen oder abgelehnt war bislang noch keine.

Gewerkschaften stemmen sich gegen „Online-Pranger“

Dem Deutschen Hotel- und Gaststättenverband und der Gewerkschaft Nahrung Genuss Gaststätten (NGG) geht der „Online-Pranger“ zu weit. „Solch eine öffentliche Darstellung über einen Hygienefall kann das Aus für einen Gastronomen bedeuten“, kritisiert Jonas Bohl, NGG-Sprecher, gegenüber unserer Zeitung. Es sei nicht klar, wer die Öffentlichkeit darüber informiere, wenn der Hygienefall behoben sei. „Die Kontrolle gehört in die Hände des Staates und von Experten und nicht von engagierten Online-Nutzern“, sagt Bohl. Es gebe zudem keinerlei Abgrenzung, in welchem Ausmaß der Verstoß vorliege. Es sei davon auszugehen, dass der Gastronom seinen Gästen nichts Böses wolle. Der NGG-Sprecher will nicht verharmlosen, dass es hin und wieder Probleme in Betrieben gebe. „Dafür gibt es aber Kontrollen und dafür brauchen die Behörden auch Personal, nicht Foodwatch.“

Deutschlandweit wehrten sich viele Gastronomen und klagten Medienberichten zufolge gegen „Topf Secret“. Das Verwaltungsgericht Augsburg gab in dieser Woche Foodwatch recht und wies zwei Klagen gegen die Plattform ab. Behörden müssten die Ergebnisse von Lebensmittelkontrollen herausgeben. Der Leiter Recherche und Kampagnen von Foodwatch, Oliver Huizinga, sagte der Allgemeinen Hotel- und Gastronomie-Zeitung: „Die Gastro-Lobby versucht mit großem Einsatz, Transparenz über die Hygiene-Kontrollen zu verhindern. Damit schützt sie die Schmuddelbetriebe und schadet dem Großteil der Branche – denn drei Viertel der Betriebe schneiden bei Lebensmittelkontrollen sehr gut ab!“ In hunderten anderer Klagen stehen Urteile noch aus.