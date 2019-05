13.05.2019

Ihre Werke brauchen Höhe und Weite

Mit einer Vernissage eröffnen drei Künstlerinnen ihre erste gemeinsame Ausstellung

Von Peter Urban

Sie hatten sich den Raum ja ausgesucht, die drei Künstlerinnen, deren erste gemeinsame Ausstellung am Freitagabend mit einer Vernissage eröffnet wurde. Und sie mussten lange suchen, bis sie eine geeignete Location gefunden hatten. Warum, das sahen die zahlreich gekommenen Eröffnungsgäste gleich beim Eintreten in den „Raumkunst“-Raum. Die präsentierten Objekte sind meist riesengroß, im wahrsten Sinne raumgreifend: sie brauchen Höhe und Weite, um so wirken zu können, wie sie es in der schönen Jugendstilhalle dann auch tun. Der neuen Leitung des Nördlinger Kunstvereins um Ingrid Wörlen ist mit der „Drei-Freundinnen-Ausstellung“ zum Neustart nach dem Theater um das Postgebäude ein schöner Coup gelungen.

Ingrid Wörlen, die ihre Antritts-Begrüßungsrede („Weil es nie-mand anders machen wollte“) char-mant über die Bühne brachte, überließ dann die Vorstellung der Künstlerinnen und Werke Wolfgang Mussgnug. Zum Gesamtkunstwerk passte an diesem Abend auch die musikalische Begleitung des Nördlinger Jazztrios H2F bes-tens. Mitten im Raum stehend stellte Wolfgang Mussgnug die Künstlerinnen vor und entlockte jeder von ihnen auch ein paar erklärende Worte zu Konzept, Materialwahl und Entstehen. So erfuhr man, wie Silvia Heger das Papier bearbeitet, mit der sie ihre fast monumentalen und doch schwerelos wirkenden Skulpturen schafft.

Die abstrakten Formen bilden einen Körper im Raum, der Stille erzeugt. Die bei aller Größe vorhandene Zartheit verleiht den Arbeiten Schwerelosigkeit und immer eine gewisse Immaterialität. Barbara Ehrmanns großformatige Arbeiten sind an archaische Symbole und Felsmalereien erin-nernde Kompositionen. Harmonische Verschmelzungen mit Hilfe von Wachs, von Figurativem, Rätselhaftem. Boote, Paddel und Blasen führen die Betrachter immer wieder zum Medium Wasser, ihre Inspirationen holt sich die Apnoetaucherin in den Grenzsituationen, die sie beim Tieftauchen ohne künstliche Atemluft erfährt. So überwindet sie Raum und Zeit, spielt mit durchlässigen Ebenen und macht so die Dinge zwischen den Dingen sichtbar.

Waltraud Späths Werkstoffe sind Metall, Holz, Stein und Beton, die sie zum Teil zu Paaren zusammenfasst. Holz wird mit Stahl kombiniert, Beton mit Holz, Stein mit Stahl zu einem Werk vereinigt. Die Arbeiten leben vom Dialog der Materialien. Sie veranschaulicht damit zwischenmenschliche Verbindungen, manchmal fest miteinander vereinigt, manchmal harmonisch Seite an Seite, manchmal verknüpft, verwoben. Oder auch voneinander gelöst durch vorsichtige Distanz.

Mit ihrem Hauptwerk „Globaler Fußabdruck“ übt sie deutliche Zivilisationskritik, die fünf unterschiedlich großen (Welt)-Kugeln enthalten Plastiktüten, kleine Plastikabfälle sind mittels Epoxidharz hineinge-schmolzen.

Wolfgang Mussgnug: „Ist Ihnen aufgefallen, dass die Präsentationen nahezu ohne Farbe auskommen? Die Reduktion auf das Notwendige ebnet einen gemeinsamen Weg, der uns zwingt, hinter die Dinge zu schauen. Wir müssen uns bewegen, um immer andere Perspektiven zu entdecken, buchstäblich und im übertragenen Sinn.“ Nicht nur diese Perspektiven sind es, die auch diese Ausstellung überaus sehenswert machen.

Gelegenheit dazu ist noch bis 2. Juni, jeweils freitags von 15 bis 18 Uhr, samstags sowie an Sonn- und Feiertagen von 11 bis 17 Uhr sowie während der Ateliertage kommende Woche.

Themen Folgen