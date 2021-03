09:55 Uhr

Illegale Müllablagerung in Dürrenzimmern

Ein Unbekannter entsorgt mehrere Müllsäcke an der alten Kläranlage. Die Polizei bittet um Hinweise.

Im Zeitraum von Mittwoch bis Freitag sind an der Containerstation an der alten Kläranlage in Dürrenzimmern mehrere Müllsäcke mit Hausmüll entsorgt worden. Derzeit wird laut Polizeiangaben geprüft, ob Erkenntnisse auf den Verursacher vorhanden sind. Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Nördlingen unter Telefon 09081/29560 entgegen. (pm)

Lesen Sie auch:

Themen folgen