10:04 Uhr

Illegale Müllentsorgung bei Fremdingen

Ein bislang unbekannter Täter entsorgt in einem Waldstück bei Fremdingen mehrere Müllsäcke. Die Polizei bittet um Hinweise.

In einem Waldstück vor Fremdingen hat ein Unbekannter illegal Müll entsorgt. Laut Polizeiangaben teilte ein Förster am Freitagvormittag den Beamten mit, dass er im Wald eine größere Müllablagerung festgestellt hat. Ein bislang unbekannter Täter entsorgte dort mehrere Säcke Hausmüll. Der Tatort befindet sich kurz vor Fremdingen, links neben der B25, rund 100 Meter in den Wald hinein. Hinweise sind an die Polizeiinspektion Nördlingen unter Telefon 09081/29560 zu richten. (pm)

Lesen Sie auch:

Themen folgen