vor 50 Min.

Illegale Müllentsorgung kann teuer werden

Zwischen Nördlingen und Nähermemmingen wurden Müllsäcke ausrangiert, kein Einzelfall. Was das für Folgen haben kann und was Beobachter dagegen tun können.

Von Julian Würzer

Von oben sehen sie aus wie kleine Inseln, die durch das Meer treiben. Doch das Idyll trügt – aus der Nähe betrachtet sind es riesige Müllteppiche: Verbogene Plastikgabeln, sonnengebleichte Mülltüten und halb gefüllte Flaschen schwimmen auf dem Wasser. In den sozialen Netzwerken tauchen Videos wie das eines Tauchers auf, der in einen schwimmenden Müllberg springt. Die Umweltverschmutzung ist allerdings nicht nur in den Weltmeeren präsent, auch an Straßenrändern oder in Wäldern bleibt immer wieder Müll liegen, erst kürzlich wurden wieder Plastikmüllsäcke zwischen Nördlingen und Nähermemmingen entdeckt. Doch weshalb wirft man den Müll weg, obwohl die Entsorgung nahezu kostenlos ist?

Eine Nachfrage bei der Pressestelle des Landratsamtes gibt Aufschluss darüber. Dort heißt es, das die illegale Müllentsorgung ein gesellschaftliches Problem sei. Menschen würden den Müll oftmals aus Bequemlichkeit auf die Straße werfen und sich keine Gedanken, um die Folgen machen. Was das für Auswirkungen haben kann, erklärt Heiner Holl vom Bund Naturschutz in Nördlingen. Grundsätzlich sei es kein Problem für die Umwelt, wenn der Plastikmüll einfach liegen bleibe. Aber er lasse sich eben nicht abbauen, so Holl. Außerdem schade der Müll beispielsweise Vögeln, die ihre Nester mit damit bauen: Der Nachwuchs sterbe oft an den giftigen Stoffe im Müll. „Wenn der Müll in Brand gerät entstehen Schadstoffe oder gar Salzsäure“, sagt Holl. Was können Bürger tun, wenn sie illegal entsorgten Müll entdecken? Das Landratsamt hofft dann auf Zivilcourage der Gesellschaft, denn es spreche nichts dagegen weggeworfene Plastiktüten zum nächsten Mülleimer zu bringen – es sei denn, es handelt sich um gefährliche Abfälle. Dann könne das Ordnungsamt, die Polizei oder das Landratsamt weiterhelfen.

Die illegale Müllentsorgung fängt bereits bei einer Bananenschale oder weggeworfenen Kippenschachtel an und ist strafbar. Diese beiden Vergehen werden laut dem Bußgeldkatalog 2018 mit einer Strafe von 20 Euro in Bayern versehen. Das Wegwerfen von Autoreifen hingegen kann richtig teuer werden – bis zu 1600 Euro. Das Entsorgen von gefährlichen Abfällen kann unter Umständen sogar eine Straftat sein. Die Strafe für die weggeworfenen Müllsäcke in Nördlingen könnte bei rund 80 Euro liegen.

Themen Folgen