Im Alter gemeinsam essen

Einmal pro Woche sollen sich Senioren ab September im Wemdinger Viertel treffen. Das steckt hinter dem neuen Projekt der Nachbarschaftshilfe und Michael Jahnz

Von Jim Benninger

Niemand isst gerne alleine, schon gar nicht im Alter. Diesen Gedanken nahm Michael Jahnz auf und entwickelte ihn nach intensiven Gesprächen mit Trägern ambulanter und stationärer Nördlinger Einrichtungen auf Anregung des Vereins Nachbarschaftshilfe weiter. Jetzt stellte der Diakon mit Oberbürgermeister Hermann Faul sowie Patrick Macho vom Hauptamt im Rathaus den geplanten „Mittagstisch für Senioren“ vor.

Die Grundidee: Ältere Menschen, die nicht immer selbst kochen, oder Essen beziehen möchten, können im Wemdinger Viertel einmal in der Woche mit Gleichgesinnten an einem Tisch gemeinsam essen. Dies soll ab 11. September im evangelischen Gemeindehaus in der Riomer Straße 2 möglich sein, jeweils dienstags von 11.30 bis 12.30 Uhr. Nötige Anmeldungen dafür können täglich bis neun Uhr unter Telefon 6909 im Kinderhaus Sankt Martin gemacht werden.

Dieses unterstützt die Initiative mit evangelischem und katholischem Frauenbund, der Diakonie Donau-Ries, der Stadt und evangelischer Kirchengemeinde, mit dem bereits in das Kinderhaus gelieferten hochwertigen Essenangebot der Firma Apetito. Für jeweils 5,50 Euro pro Person gibt es dabei jeweils ein Hauptgericht mit frischem Salat und einem Getränk. Derzeit könnten 16 Plätze angeboten werden, so jetzt Jahnz. Und auch der erste Speiseplan steht schon: in der ersten Woche gibt es Hühnchen mit Naturreis, in der zweiten Hähnchengeschnetzeltes mit Nudeln, in der dritten Rindergeschnetzeltes mit Schupfnudeln und in der vierten Geflügelbällchen mit Spätzle. Ehrenamtliche, die für ihren Dienst eine kleine Aufwandsentschädigung bekommen, werden jeweils ab elf Uhr Tische decken, Essen ausgeben und am Ende wieder alles abbauen. Wer außerdem Lust und Zeit hat diese kleine Arbeit zu verrichten, könne sich im evangelischen Pfarramt unter Telefon 4035 melden, so der Diakon.

Die neue Initiative soll nur eine Ergänzung des derzeitigen Essensangebotes für Nördlinger Senioren und keine Konkurrenz zu bestehenden sein, betont Jahnz, der zudem den wichtigen sozialen Aspekt der Initiative hervorhebt. Und auch Oberbürgermeister Faul sieht sie als Pilotprojekt gegen die Vereinsamung älterer Mitbürger im Wemdinger Viertel an.

