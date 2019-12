19:00 Uhr

Im Kreis fehlen Kurzzeitpflegeplätze

Plus In den kommenden Jahrzehnten steigt die Zahl der Senioren über 85 Jahren stark an. Zudem gehen mehr Menschen in Rente, als zu arbeiten beginnen. Welche Folgen das hat.

Von Martina Bachmann und Jan-Luc Treumann

Liebevoll werden viele hochbetagte Menschen im Landkreis von ihren Familienangehörigen gepflegt. Doch wer diese Aufgabe 24 Stunden am Tag und sieben Tage in der Woche leistet, kommt irgendwann an eine Grenze. Jeder Mensch braucht einmal eine Pause, auch pflegende Angehörige. Allerdings stellt sich dann die Frage, wer einspringt.

Michael Kupke leitet das Pflegeheim der Diakonie in Harburg, das Ellen Märker-Haus verfügt über drei feste Kurzzeitpflegeplätze. „Wir sind zu 96 Prozent ausgebucht, ich könnte noch viel mehr anbieten, wenn ich die Kapazität hätte“, sagt Kupke zu unserer Zeitung. Momentan sei die Situation besonders schwierig: „Die Leute telefonieren sich die Finger wund, über Weihnachten sind die festen Plätze alle ausgebucht.“ Zudem fahren viele Pflegekräfte in dieser Zeit in ihre Heimat. In Harburg seien die Plätze über Weihnachten bereits Anfang des Jahres weg gewesen, für das kommende Jahr gingen die Buchungen bis August. „Das Problem, wo es am meisten hakt, ist die Anzahl der Plätze“, schildert der Heimleiter. Nur 16 feste Plätze für Kurzzeitpflege Die sind nicht nur in Harburg sondern im gesamten Landkreis rar gesät. Laut der Pflegebedarfsprognose, die Christian Rindsfüßer vom Institut SAGS am Donnerstag im Kreistag vorstellte, gibt es in den Pflegeeinrichtungen im Kreis gerade einmal 16 feste Plätze für Kurzzeitpflege. 37 wurden zum Stichtag eingestreut. Mehrfach gaben die Einrichtungen an, dass sie entsprechende Anfragen regelmäßig oder zu Stoßzeiten abweisen müssen. In der Zukunft könnten solche Kurzzeitpflegeplätze sowie ambulante Angebote sogar noch wichtiger werden, erklärte Rindsfüßer den Kreisräten. Denn: Die Zahl der Menschen im Landkreis, die 85 Jahre und älter sind, steigt in den kommenden Jahren rapide an. Lag sie 2017 noch bei 3358 Männern und Frauen, schätzt der Experte sie bereits 2027 auf 4878. Und 2037 sollen im Kreis 5224 Menschen über 85 Jahre leben – und 5551, die zwischen 80 und 84 Jahre alt sind. Derzeit würden die geburtenstarken Jahrgänge ihre Eltern pflegen, die in den 30er und 40er Jahren des vergangenen Jahrhunderts geboren wurden und viele Kinder hatten. Mittel- und langfristig werde es aber immer mehr kinderlose Ältere geben. Viele jüngere Menschen seien zudem weggezogen, das familiäre Betreuungspotenzial sinke also. Und noch ein weiteres Problem komme auf den Landkreis zu, so Rindsfüßer: Die Spanne zwischen den Menschen, die in den Ruhestand gehen und denen, die beginnen zu arbeiten, werde etwa 2025 mit einer Differenz von minus 40 Prozent groß sein. Kurzum: Man müsse sich darauf einstellen, dass generell nur wenig neue Arbeitskräfte nachkommen: „Wir müssen uns auf eine schwierige Personalsituation einrichten.“ Kurzzeitpflegeplätze sollen gefördert werden Der Kreistag entschied einstimmig, künftig unter anderem auch Kurzzeitpflegeplätze zu fördern. 240.000 Euro stehen dafür 2019 und 2020 zur Verfügung, 5000 Euro pro Platz. 60.000 Euro sollen für die Förderung von Tagespflegeplätzen eingeplant werden. Die größte Herausforderung in den kommenden Jahren werde sicherlich die Personalsituation werden, meinte Ulrich Lange (CSU/AL-JB). Ursula Straka (SPD) sagte, es habe sich bestätigt, was die Sozialdemokraten vermutet hätten: Es gebe einen Mangel bei der Kurzzeit- und der Tagespflege. Jetzt gehe es darum, möglichst schnell Plätze zu schaffen. Straka forderte, dass die Kreisräte stets über die Entwicklungen informiert werden. Helmut Beyschlag (PWG/FDP) sagte: „Es wird viel in den Familien geleistet, das geht bis zur Überforderung.“ Die Personalsituation gebe einen „extremen Anlass“ zur Sorge. „Mir schwant Schlimmes“, meinte auch Regina Thum-Ziegler (Frauen/ÖDP/Freie Wähler). Man müsse wohl irgendwann über Zulagen für die Pflegekräfte nachdenken: „Die Leute gehen dahin, wo sie mehr verdienen.“ Andrea Eireiner (Grün-Soziale Fraktion) berichtete aus der Praxis, welche Anforderungen und Probleme ein Kurzzeitpflegeplatz mit sich bringe. Sie verwies darauf, dass es auch wichtig sei, die Menschen gesund zu erhalten und für die Senioren Angebote wie Mittagstische zu schaffen. Hermann Rupprecht (SPD) forderte, dass man für den Pflegeberuf in Schulen Werbung machen müsse. Das tue man bereits, entgegnete Landrat Stefan Rößle.

