vor 47 Min.

Im Ries kracht es gleich mehrmals

In den ersten Unfall ist ein Lastwagen verwickelt. Er ereignet sich an der Abbiegung bei Löpsingen in Richtung Deiningen.

Die Nördlinger Polizei muss an diesem Donnerstagmorgen gleich zu mehreren Unfällen ausrücken. Wie ein Sprecher mitteilt, krachte es zunächst auf der B 466 in Höhe Löpsingen. Nach Informationen unserer Zeitung übersah ein Lastwagenfahrer möglicherweise ein Auto, das in Richtung Deiningen unterwegs war. Wie berichtet, führt so eine Umleitungsstrecke, erst heute Nachmittag soll die Straße bis zum Kreisverkehr bei der Schwaben Präzision wieder geöffnet werden - genauso wie der Kreisel selbst. Die Freiwilligen Feuerwehren aus Nördlingen und Löpsingen waren im Einsatz, zudem ein Notarzt.

Wie der Polizeisprecher weiter mitteilt, kam es an dieser Stelle zu zwei Folgeunfällen, bei einem hat sich ein Autofahrer überschlagen, beim anderen handelt es sich nach ersten Informationen um einen Auffahrunfall. Auch bei Munningen krachte es bereits am Morgen.

Da die Polizeistreifen noch im Einsatz sind, liegen bislang keine weiteren Informationen vor. Näheres lesen Sie später an dieser Stelle und in der Freitagausgabe der Rieser Nachrichten. (tiba)

