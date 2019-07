13:24 Uhr

Im Ries sind 477 Menschen arbeitslos

Die Quote in der Region bleibt gleich. Im Bezirk der Agentur für Arbeit sieht es anders aus.

477 Menschen sind im Ries derzeit arbeitslos gemeldet. Damit geht ihre Zahl leicht zurück – um sechs Personen im Vergleich zum Vormonat, um 51 im Vergleich zum Vorjahr. Die Arbeitslosenquote beträgt weiterhin 1,5 Prozent. Im Landkreis Donau-Ries sind insgesamt 1108 Menschen ohne Beschäftigung.

Richard Paul, Vorsitzender der Geschäftsführung der Agentur für Arbeit in Donauwörth, sagt: „Die Arbeitsmarktlage im Ries und im Landkreis ist insgesamt sehr positiv konstant. Der Zugang an Arbeitslosen aus Erwerbstätigkeit nimmt aktuell leicht zu.“ Die Arbeitgeber suchten jedoch händeringend nach Fachkräften und der Bestand der offenen, gemeldeten Stellen sei so hoch wie noch nie. „Außerdem freut es mich sehr, dass die Langzeitarbeitslosigkeit sich im Vergleich zum Vorjahr um über 31 Prozent reduziert hat. Dies liegt auch an der guten Entwicklung in der Grundsicherung (SGB II) und den ersten Erfolgen des Teilhabechancengesetzes. Insgesamt sind die Chancen auf dem Arbeitsmarkt im Landkreis Fuß zu fassen weiterhin gut“, berichtete Richard Paul.

208 Personen über 50 Jahren ohne Arbeitsstelle

Bei den Arbeitnehmern ab 50 Jahren beträgt die Arbeitslosenquote 1,9 Prozent, das entspricht 208 Personen. 82 ausländische Personen und 49 Menschen mit Behinderung sind arbeitslos gemeldet. Die Arbeitslosenquote der Jugendlichen zwischen 15 bis 25 Jahren liegt bei 1,4 Prozent (52 Personen). Von den 477 im Ries arbeitslos gemeldeten Menschen waren am Stichtag 265 Personen bei der Agentur für Arbeit Nördlingen gemeldet, drei mehr als im Vormonat. 212 Personen waren beim Jobcenter Donau-Ries in Nördlingen registriert, neun weniger als im Vormonat.

Im gesamten Bezirk der Agentur für Arbeit, der die Landkreise Donau-Ries, Dillingen, Günzburg und Neu-Ulm umfasst, ist die Arbeitslosenquote leicht auf 1,7 Prozent gesunken. Im Vergleich zum Vorjahr ist sie jedoch höher, konkret sind 324 Personen mehr arbeitslos. Der Zugang aus Erwerbstätigkeit ist höher als der Abgang in die Erwerbstätigkeit. Dies deute auf eine aktuell eingetrübte Konjunktur hin, heißt es in der Pressemitteilung der Agentur. „Die Arbeitsmarktlage ist dennoch insgesamt positiv“, sagt Richard Paul. (pm)

