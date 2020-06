14:09 Uhr

Im Ries werden die Jungstörche beringt

In diesen Tagen werden die Jungstörche im Ries beringt - sozusagen der Personalausweise der Riesenvögel.

Die Beringung der Jungstörche im Ries hat begonnen. Die ersten 24 Storchenkinder in Oettingen und die drei Jugendlichen in Wörnitzostheim tragen jetzt den Elsa-Ring über ihrer rechten Ferse.

Die Oettinger Feuerwehr hat unter anderem geholfen, wie im Bild zu sehen ist. In den nächsten Tagen folgt die Beringung der Jungstörche in den Nestern in Nördlingen, Möttingen, Deiningen und Löpsingen. RN

