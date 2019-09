18.09.2019

Im See am Sportpark schwimmt Müll

Das unternimmt die Stadt gegen überfüllte Abfalleimer und illegal entsorgten Hausmüll

Von Ronald Hummel

Auf Spaziergängen im Sportpark stößt eine Leserin unserer Zeitung allzu oft auf Verunreinigungen, vor allem, nachdem an den Wochenenden dort gefeiert wurde. Selbst im See schwimme immer wieder Abfall, von Flaschen bis hin zu Spraydosen, berichtet sie. Sie habe auch schon Unmengen an Brot, zum Teil verschimmelt, im Wasser schwimmen sehen, was sie als Gefahr für Vögel, Fische und Wasserqualität erachte.

Der Leiter des Liegenschaftsamtes Karl Stempfle kann den Eindruck unserer Leserin vollauf bestätigen – beim Füttern der Enten sei vor allem die viel zu große Menge des Brotes, die übrig bleibt und verrottet, das Problem. Fische seien aber dadurch nicht zu Schaden gekommen. „Das Hauptproblem ist tatsächlich der Parkplatz, wo an den Wochenenden lang und auch laut gefeiert wird.“ Die Hausmeister kommen dann kaum noch mit dem Reinigen nach. Für montags wurde deshalb eigens eine externe Firma beauftragt, Parkplätze und das Umfeld gründlich zu säubern.

Beschwerden bei der Polizei

Die Polizei geht laut Polizeichef Walter Beck zwar regelmäßig aufgrund von Anwohner-Beschwerden gegen Autorennen und Ruhestörung vor. Doch beim Müll sei eine Zuordnung der Entsorger zu den Müllhaufen meist nicht möglich, sodass nur pauschal Platzverweise ausgesprochen werden können. Stempfles Fazit „Je schöner die Tage und lauer die Nächte, desto schlimmer der Müll“, trifft auch auf die Nördlinger Altstadt zu: Diese ist eigentlich gut bestückt mit Abfallbehältern, die laut Pressesprecher Rudi Scherer täglich vom Bauhof geleert werden, samstags sogar zweimal. Doch wenn im Sommer Massen von Menschen Eis essen oder einen Imbiss zum Mitnehmen kaufen, quellen die Eimer oft über. Extrem war es beim Stadtmauerfest zu beobachten.

Als langfristige Lösung entschied sich die Stadt für Mülleimer, die auf einem noch größeren, unterirdischen Behälter stehen. Je ein solcher Behälter wurde nun am Marktplatz vor dem Laden Ernstings Family und vor dem Lokal Peperoncino angebracht. Die unsichtbaren Behälter unter der Erde fassen je 1000 Liter und müssen nur alle drei bis vier Wochen mittels dem Kehrmaschinen-Fahrzeug abgesaugt werden.

Aufgrund des mittlerweile sehr dichten Leitungsnetzes sei dafür an anderen Stellen der Innenstadt kein Platz, so Scherer. Allerdings wolle die Stadt in der Fußgängerzone noch zwei schmälere derartige Behälter mit je 600 Liter Fassungsvermögen installieren.

Hausmüll wird wild entsorgt

Es wird auch immer wieder beobachtet, dass Haus- und Sperrmüll haufenweise wild entsorgt wurde. „So etwas kommt immer wieder vor“, bestätigt Daniel Wizinger vom Ordnungsamt der Stadt Nördlingen. Die Fundorte seien dabei quer über das Stadtgebiet verteilt, Brennpunkte gebe es keine. „Jeder Fall wird vom Ordnungsamt zur Anzeige gebracht und vom Rechtsamt an die Emissionsschutz-Abteilung des Landratsamtes weiter geleitet.“ In neun Fällen kam es in diesem Jahr bereits zu Anzeigen mit Bußgeldern für die Müll-Entsorger. Die Identifizierung ist oft einfach, denn Müll verrät viel über seinen Besitzer. „Da kleben dann noch die Adresszettel an weggeworfenen Zeitschriften“, nennt Wizinger mit schmunzelndem Unterton ein Beispiel.

Themen Folgen