Einkaufen und Corona-Impfung im Nördlinger EGM verbinden

Am Wochenende kann man sich bei einer Impfaktion im Nördlinger EGM-Center beim Team um Sebastian Völkl impfen lassen.

Einfacher und bequemer geht es eigentlich nicht: Wer am kommenden Freitag, 20. August, oder am Samstag, 21. August, seinen Wocheneinkauf im EGM-Center in Nördlingen erledigt, kann sich dort auch gegen das Coronavirus impfen lassen. Das teilt der ärztliche Koordinator für den Landkreis Donau-Ries, Sebastian Völkl mit. Er ist mit seinem Team am Freitag ab 15 Uhr und am Samstag von 9 bis circa 13 Uhr im Einsatz. Geimpft wird in der Teststation der Ries-Apotheke, gegenüber von Intersport Sieber. Wer sich ein Vakzin spritzen lassen will, hat die freie Auswahl.

Impfaktion am Freitag und am Samstag im Nördlinger EGM

Völkl sagt: „Wir haben alles dabei, sogar Johnson & Johnson.“ Wer diesen Impfstoff wählt, der braucht nur eine Spritze, bei Biontech Pfizer beispielsweise sind dagegen zwei nötig – mit einem bestimmten Abstand. Völkl sagt, er und sein Team beraten die Patienten gerne zur Impfung. Auch wer seine Erstimpfung bereits erhalten hat und nur noch die zweite Spritze brauche, könne diese im EGM erhalten. Mediziner Völkl impft zudem Jugendliche ab zwölf Jahren. Wie berichtet, hat die Ständige Impfkommission diese Woche empfohlen, dass auch Buben und Mädchen ab diesem Alter gegen das Coronavirus geimpft werden sollen.

Warum ist es so wichtig, sich gegen Covid 19 zu schützen?

Wie wichtig es ist, sich vor Covid 19 zu schützen, erlebt Völkl in seinem beruflichen Alltag immer wieder. Zuletzt habe sich ein Patient von ihm infiziert, sagt der Nördlinger. Der habe zuvor nur eine Impfung bekommen. Die Infektion sei dennoch äußerst glimpflich abgelaufen, der Patient habe lediglich ein bisschen Schnupfen gehabt. In dessen Umfeld dagegen habe es die Nicht-Geimpften schlimmer erwischt, betont Völkl: „Denen ging es deutlich schlechter.“

Wer sich im EGM impfen lassen will, der sollte seinen Personalausweis oder seinen Führerschein mitbringen. Wer keinen Impfpass habe, der bekomme eine Bescheinigung ausgestellt, sagt Völkl: „Man sollte sich fit fühlen und keinen Infekt haben.“