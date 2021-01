15:22 Uhr

Impftermine im Ostalbkreis werden vergeben

Wie das Verfahren zur Impfterminvergabe im Ostalbkreis abläuft.

Das Landratsamt Ostalbkreis teilt mit, dass ab Dienstag, 19. Januar, die Vergabe von Impfterminen für das Kreisimpfzentrum des Ostalbkreises in der Aalener Ulrich-Pfeifle-Halle möglich ist.

Ab 8 Uhr hätten ein Erst- und Zweittermin über die Telefonnummer 116117 und die Website www.impfterminservice.de gebucht werden können. Bei der landesweit zentralen Website sei es allerdings zu technischen Problemen während der ersten 45 Minuten gekommen. So war eine Terminbuchung online zunächst nicht möglich und es wurde auf die Telefonnummer verwiesen. Ab etwa 8.45 Uhr sei die Website jedoch wieder stabil gelaufen.

Am Dienstag wurde im Ostalbkreis nur Termine bis 9. Februar vergeben

Angesichts des nur begrenzt zur Verfügung stehenden Impfstoffs könnten im Aalener Kreisimpfzentrum täglich 38 Menschen geimpft werden. Damit stünden in den ersten 21 Tagen 798 Impftermine zur Verfügung. In den darauffolgenden 21 Tagen erhalten laut Pressemitteilung diejenigen, die einen Termin für die erste Impfung gebucht haben, die notwendige zweite Impfung verabreicht. Dies bedeute also, dass im Kreisimpfzentrum in den ersten sechs Wochen 798 Personen den vollen Impfschutz erhalten könnten. Bislang seien 722 Termine vergeben.

Da über das Buchungssystem am Dienstag nur Termine bis einschließlich 9. Februar vergeben werden konnten, stehen am Mittwoch, 20. Januar und am Donnerstag, 21. Januar 2021 jeweils 38 Termine zur Buchung zur Verfügung. „Wenn Sie heute keinen Termin erhalten haben, so können Sie morgen und übermorgen online oder telefonisch versuchen, einen Termin zu reservieren“, sagt Landrat Dr. Joachim Bläse laut der Mitteilung und bittet um Verständnis, dass zunächst nicht jeder Impfwillige und auch Impfberechtigte einen Termin erhalten kann.

Wer im Ostalbkreis zunächst geimpft wird

Bei der Buchung eines Termins sei zwingend darauf zu achten, sowohl den Erst- als auch den Zweittermin zu reservieren. Nach Zusagen des Sozialministeriums Baden-Württemberg erhält der Ostalbkreis zum Impfstart im Aalener Kreisimpfzentrum am 22. Januar 2021 so viele Flaschen Biontech-Impfstoff geliefert, dass daraus 1170 Einzelimpfdosen gewonnen werden können. Davon wird über zwei mobile Impfteams des Kreisimpfzentrums ein großer Teil für die Impfaktion in den Altenpflegeeinrichtungen verwendet. Weitere Impfdosen werden für Klinik-Beschäftigte in Notaufnahmen sowie Corona-Isolier- und -intensivstationen und für Personal der Rettungsdienste vorgehalten. (pm)

