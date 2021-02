Impfung bereits Anfang Januar: Landrat Rößle verspielt Vertrauen

Plus Der Landrat des Kreises Donau-Ries, Stefan Rößle, hat bei seiner Impfung zwei Fehler gemacht, meint unser Autor Jan-Luc Treumann.

Landrat Stefan Rößle ist geimpft. Bereits seit dem 4. Januar. Dabei kamen erst Ende Dezember die ersten Impfstoffdosen im Landkreis an. Es mag sein, dass es schwierig gewesen ist, an diesem 4. Januar abends noch jemanden zu finden, der den Impfstoff dringend benötigt. Zumal die Impfbereitschaft in Teilen der Bevölkerung damals nicht sehr groß war, wie es Landrat Stefan Rößle ausdrückt.

Ob es wirklich so aussichtslos war, jemanden aufzutreiben, der einem weitaus höheren Risiko ausgesetzt ist, an Covid-19 schwer zu erkranken, ist aus heutiger Sicht kaum zu beurteilen. Und doch hätte der Landrat in dieser Situation selbst aktiv werden, alle Möglichkeiten ausloten müssen. Sich selbst nicht auf die Suche zu machen, um jemanden aus einer gefährdeten Gruppe zu suchen, war Rößles erster Fehler.

Rößle hat eine Menge Vertrauen verspielt

Und wenn sich wirklich niemand gefunden hätte, hätte der Landrat seine eigene Impfung zwingend offen kommunizieren müssen. Damit hätte er ganz nebenbei versuchen können, der mangelnden Impfbereitschaft entgegenzuwirken. Er hat es nicht getan. Das war Rößles zweiter Fehler.

So hat der Landrat eine Menge Vertrauen bei den Menschen in der Region verspielt. Rößle ist der oberste Corona-Manager im Landkreis. Er appelliert an die Menschen, bringt Lockerungen ins Spiel. Aus Sicht der Bürger wird es wohl heißen: Das sagt sich leicht, wenn man selbst geimpft ist.

Lesen Sie hier das Interview mit Landrat Stefan Rößle: Donau-Rieser Landrat Stefan Rößle räumt ein: „Ja, ich wurde geimpft“

