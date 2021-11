Landrat Stefan Rößle reaktiviert das Nördlinger Impfzentrum

Weil die Infektionszahlen so hoch sind wie nie, setzt der Landrat weiter auf das Impfen und reaktiviert das Impfzentrum in Nördlingen. In Donauwörth sollen die Kapazitäten erweitert werden.

Nach dem Andrang auf die Sonderimpftage, wie zum Beispiel in Oettingen und den steigenden Coronazahlen hat Landrat Stefan Rößle beschlossen, das Impfzentrum in Nördlingen wieder zu öffnen.

Die Corona-Lage im Landkreis ist – wie in ganz Bayern – ernst. Die Infektionszahlen erreichen Höchststände, teilt das Landratsamt Donau-Ries am Mittwochnachmittag mit. "Impfen ist und bleibt der wichtigste Weg aus der Pandemie", heißt es. Landrat Stefan Rößle habe daher am Mittwoch in Abstimmung mit den Verantwortlichen des Bayerischen Roten Kreuzes, des gemeinsamen Kommunalunternehmens Kliniken und Seniorenheime, des Gesundheitsamtes und des Katastrophenschutzbereichs des Landratsamtes sowie dem ärztlichen Koordinator Sebastian Völkl entschieden, das Impfzentrum in Nördlingen zu reaktivieren.

Wann öffnet das Impfzentrum in Nördlingen wieder?

Zudem sollen die Kapazitäten am Impfzentrum Donauwörth erweitert werden. Wann das Impfzentrum in der Nürnberger Straße in Nördlingen wieder in Betrieb genommen wird, muss aktuell noch mit dem Bayrischen Roten Kreuz, dem Betreiber der Impfzentren, abgestimmt werden. Die entsprechenden Informationen und weiter Details folgen.