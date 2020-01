12:30 Uhr

In Auhausen tritt bislang Amtsinhaber Martin Weiß bei der Bürgermeisterwahl 2020 an

Auhausen wählt bei der Kommunalwahl 2020 einen neuen Bürgermeister. Die FWG/UHL hat den amtierenden Bürgermeister auch für die nächste Wahlperiode als Kandidaten nominiert.

In der Nordrieser Gemeinde Auhausen wird 2020 ein neuer Bürgermeister und ein Gemeinderat gewählt. Der amtierende Bürgermeister Martin Weiß tritt bislang ohne Gegenkandidat an. In seiner Rede stellte Weiß vor, was die Gemeinde in den vergangen Jahren geprägt habe. Dazu zähle die Dorfgemeinschaft und das bürgergliche Engagement, wie Weiß auf der Homepage der Gemeinde bekannt gibt. Ein ausführliches Porträt des Kandidaten folgt.

Bürgermeisterwahl in Auhausen: Martin Weiß ist bislang einziger Kandidat

Die Liste „Freie Wählergemeinschaft/ Unabhängige Liste Auhausen“ (FWG/UHL) hat neben dem Bürgermeisterkandidaten für Auhausen auch die Kandidaten für den Gemeinderat nominiert. Den Bericht über die Kandidaten für den Gemeinderat in Auhausen finden Sie hier.Diese Kandidaten stehen in Auhausen für den Gemeinderat zur Wahl

Bislang wird nicht davon ausgegangen, dass in der Gemeinde Auhausen ein weiterer Bürgermeisterkandidat nominiert wird. Möglich wäre das allerdings.

In ganz Bayern läuft an dem Termin die Kommunalwahl 2020 in mehr als 70 Landkreisen und 2000 Städten. Es geht im Freistaat um insgesamt fast 40.000 politische Ämter.

Neben Bürgermeistern werden beispielsweise auch Landräte oder Mitglieder für Kreis- und Gemeinderäte gewählt. Eine Fünf-Prozent-Hürde gibt es nicht.

Wie läuft die Bürgermeisterwahl in den bayerischen Gemeinden ab?

Infos zur Kommunalwahl 2020 in Bayern: Termin, Ablauf, Stichwahl

Kommunalwahl Bayern 2020: Wie und bis wann Sie die Briefwahl beantragen können





