In Kleinerdlingen beginnen die Arbeiten für das Baugebiet

Das Baugebiet im Nördlinger Stadtteil Kleinerdlingen wird ab Montag erschlossen. Was auf dem Gelände geplant ist.

Im Nördlinger Stadtteil Kleinerdlingen beginnen am Montag, den 19. April, die Bauarbeiten für die Erschließung des neuen Baugebiets K9 „Westlich des Johanniterschlosses“. Das gibt die Stadt in einer Pressemitteilung bekannt.

Die vorhandenen Baugebiete im Bereich der Stadt Nördlingen, speziell in Kleinerdlingen, sind vollständig bebaut. Alle Bauplätze im südlich angrenzenden, bestehenden Baugebiet K6 „Am Schmalenbach“ in Kleinerdlingen seien verkauft und bebaut, weshalb nördlich daran anschließend das neue Baugebiet K9 „Westlich des Johanniterschlosses“ ausgewiesen wird. Die Neuausweisung von Wohnbauflächen ist der anhaltend großen Nachfrage geschuldet. Damit soll laut Mitteilung die bauliche Entwicklung der Stadt Nördlingen fortgeführt und die Abwanderung der ortsansässigen Bevölkerung verhindert werden.

Seit dem Jahr 2004 stieg die Zahl der Einwohner in Kleinerdlingen um 25 Prozent. Für Bauplätze stehen weitaus mehr Bewerberinnen und Bewerber bereit, als Grundstücke in Nördlingen und in ihren Stadtteilen zur Verfügung stehen. Aus diesem Grund soll das etwa 3,7 Hektar umfassende Gebiet „Westlich des Johanniterschlosses“ als reines Wohngebiet entwickelt werden. Der Geltungsbereich des Bebauungsplans ist derzeit im rechtswirksamen Flächennutzungsplan der Stadt Nördlingen als Wohnbaufläche dargestellt. Da das Baugebiet als reines Wohngebiet festgesetzt wird, war eine Änderung des Flächennutzungsplans nicht notwendig. Im neuen Baugebiet entstehen insgesamt 35 Wohnbaugrundstücke.

Was im Kleinerdlingen geplant ist

„Mich freut es sehr, dass wir in Kleinerdlingen besonders mit der gezielten Schaffung von Mehrfamilien-, Doppel- und Kettenhäusern den Flächenverbrauch je Haushalt minimieren“, sagt Oberbürgermeister David Wittner laut der Mitteilung. Neben diesen Bauformen/Gebäudetypen sind zudem weitere 23 Einfamilienhausgrundstücke mit einer durchschnittlichen Grundstücksgröße von 657 Quadratmetern geplant.

Der 1100 Quadratmeter große Spielplatz werde zentral angelegt und im Rahmen der Freiflächengestaltung mit Bäumen und Hecken hin zu den angrenzenden Straßenflächen abgeschirmt. Der Stadtteil Kleinerdlingen mit über 650 Einwohnern erfreue sich besonders aufgrund seiner Familienfreundlichkeit, der landschaftlichen Besonderheiten des Rieskraters und der Stadtnähe zu Nördlingen großer Beliebtheit.

Die ländliche Prägung Kleinerdlingens soll erhalten bleiben

Die ländliche Prägung Kleinerdlingens solle unbedingt erhalten bleiben, weshalb im Rahmen der Erschließung des Neubaugebiets ein Wirtschaftsweg ausgebaut werde, heißt es in der Mitteilung. Die Landwirtschaft könne so auch während der laufenden Arbeiten weiterhin ungestört ihrer Arbeit nachgehen. Z

udem erhält das Baugebiet ein Glasfasernetz, um den zukünftigen Anwohnern eine zeitgemäße Internetverbindung zu ermöglichen. Mitte Mai wird nach Angaben der Stadt mit den Kanalbauarbeiten im Baugebiet begonnen. Mit der Gesamtfertigstellung wird spätestens im Frühjahr 2022 gerechnet, weshalb um Verständnis der Anwohner für den Baustellenbetrieb gebeten wird. (pm)

