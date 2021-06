Finanzen

vor 17 Min.

Neue Nördlinger Kita kostet 57.000 Euro pro Kind

Plus Der Umbau eines ehemaligen Pfarrhauses zur Kindertagesstätte wird weitaus teurer, als ursprünglich geschätzt. Mit dieser Summe hätte man sogar eine neue Kita bauen können. Doch dann gäbe es auch ein neues Problem.

Von Bernd Schied

In Nördlingen gibt es einen großen Bedarf an Kinderbetreuungsplätzen. Die Stadt spricht von rund 200 Krippenplätzen, die zusätzlich eingerichtet werden müssten, um den Wünschen der Eltern gerecht zu werden. Deshalb soll jetzt eine weitere Kita entstehen - in einem Stadtteil.

Themen folgen