11:20 Uhr

In Linkskurve: 19-Jährige stürzt mit Kraftrad

Eine 19-Jährige ist am Sonntag mit ihrem Kraftrad gestürzt und musste ins Krankenhaus gebracht werden.

Eine 19-Jährige ist am Sonntag gegen 18.15 Uhr mit ihrem Kraftrad auf der Staatsstraße 2212 von Hohenaltheim kommend in Richtung Bissingen gefahren. An der Einmündung zur Kreisstraße DON 7 kam die Frau in einer Linkskurve aus bislang ungeklärten Gründen nach rechts von der Fahrbahn ab, sodass sie in den Straßengraben geschleudert wurde. Ein Fremdverschulden liegt nicht vor.

Die 19-jährige Fahrerin wurde leicht verletzt in das Stiftungskrankenhaus nach Nördlingen gebracht. An ihrem Kraftrad entstand ein Totalschaden. Dieser beläuft sich nach Angaben der Polizei auf rund 5000 Euro. (pm)

