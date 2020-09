vor 51 Min.

In Möttingen gibt es bald ein neues Corona-Testzentrum

Der Landkreis Donau-Ries bekommt ein neues Corona-Bürgertestzentrum in Möttingen. Ab wann dort der Betrieb aufgenommen wird.

In Möttingen wird ab dem 1. Oktober ein neues Corona-Testzentrum seinen Betrieb aufnehmen. Das teilt das Landratsamt Donau-Ries mit. Die Planungen dazu seien nunmehr abgeschlossen, sodass sich ab Oktober alle Landkreisbürger auch ohne Symptome kostenlos auf das Coronavirus testen lassen können. Als neuer Standort wurde das zentraler im Landkreis gelegene Möttingen gewählt. Dort wurden vom Landkreis im Enkinger Weg zwei Hallen und ein Wohnwagen angemietet. Als Betreiber konnte die Bäuerle & Co Ambulanz ohG gewonnen werden, wie es in der Mitteilung der Landratsamtes heißt. Das Unternehmen wird von der Koordination der Anmeldungen zur Testungen, über die Testung bis zur Mitteilung der Ergebnisse alle Leistungen übernehmen. Durch den Betrieb diverser anderer Testzentren in Bayern verfüge Bäuerle & Co Ambulanz bereits über entsprechende Erfahrungen.

Voraussetzung für eine Testung nach dem Bayerischen Testkonzept ist laut Landratsamt eine Anmeldung bei der Betreiberfirma Bäuerle &Co Ambulanz ohG. Eine Anmeldung ist ausschließlich online im Internet unter https://www.baeuerle-ambulanz.de/leistungen/corona-teststationen/teststation-donau-ries ab Montag, 28. September, für Testungen ab dem 1. Oktober möglich. Auf dieser Internetseite sei ebenfalls eine E-Mail- Adresse für Fragen zum Testzentrum hinterlegt. Das Landratsamt bittet darum, vorzugsweise mit dem Auto zu kommen, da die Teststation als Drive-In eingerichtet wird.

Testergebnisse können etwa ein bis zwei Tage nach Testung abgerufen werden

Das Testergebnis könne nach etwa 24-48 Stunden entweder unter https://www.diagnosticum.eu/fuer-patienten/covid/oder über die Corona- Warn-App abgerufen werden, heißt es in der Mitteilung weiter. Ein telefonischer Abruf des Ergebnisses sei über die kostenfreie Corona-Hotline des Labors von Montag bis Sonntag von 8 bis 18 Uhr unter der Nummer 0800/121910077 möglich. "Jeder Getestete erhält seinen Befund zusätzlich postalisch", sagt die Behörde. In dringenden Fällen sei auch ein Fax- oder Mailversand möglich, ebenso wie die Ausstellung eines Befundes in englischer Sprache. Hierfür sei ebenfalls das Labor unter 0800 121910077 der richtige Ansprechpartner. PM

Lesen Sie auch:

Themen folgen