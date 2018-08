vor 31 Min.

In Nördlingen werden städtische Wohnungen saniert

Dafür wurden 145000 Euro in zwei Häuser in der Augsburger Straße investiert.

Rund ein Drittel des Gesamtenergieverbrauches in Deutschland werde genutzt, um Gebäude zu beheizen. Das teilt die Stadt Nördlingen mit. Wenn die Energiewende gelingen solle, brauche Deutschland eine Gebäude-Energiewende. Auch im Hinblick auf den Klimawandel sei es besonders wichtig, den Energieverbrauch und die damit verbunden CO²-Emissionen deutlich zu reduzieren.

Die Wohnungsgesellschaft der Stadt Nördlingen führe seit vielen Jahren Modernisierungs- und Instandsetzungsmaßnahmen an den Wohngebäuden aus, die den Energieverbrauch reduzieren. Allein für die Anbringung eines Wärmedämmverbundsystems an den Fassaden mit Dämmung der Kellerdecken der Anwesen Augsburger Straße 55a und b werden derzeit 145 000 Euro investiert, heißt es in der Pressemitteilung weiter. Darüber hinaus werden die Dachbodendecken gedämmt, und damit ist die gesamte Gebäudehülle in einem guten energetischen Zustand.

Die baulichen Maßnahmen seien nachhaltig und werden den Heizungsenergiebedarf der Gebäude auf weniger als 40 Prozent gegenüber bisher vermindern.

Von den 28 Wohngebäuden, die im Eigentum der Wohnungsgesellschaft der Stadt Nördlingen stehen, seien nunmehr 25 Wohngebäude mit einem Wärmedämmverbundsystem ausgestattet, so die Stadt weiter. In allen Wohngebäuden seien die Dachbodendecken gedämmt. Bei der Ortsbesichtigung der Mitglieder der Gesellschafterversammlung habe Oberbürgermeister Hermann Faul ausgeführt, dass laut Investitionsplan für die Jahre 2019 und 2020 die drei restlichen Wohngebäude noch nachgerüstet werden.

Von den Maßnahmen profitierten die Mieterhaushalte durch niedrigere Heizkosten und einen passiven Wärmeschutz im Sommer, die Umwelt werde durch Einsparung von CO²-Emissionen entlastet, es werden Energieressourcen eingespart und insgesamt ein Beitrag zum Klimaschutz geleistet. Gerade bei den Wohngebäuden, die in den 60er und 70er Jahren gebaut wurden, könnten durch die Dämmmaßnahmen hohe Einspareffekte dauerhaft realisiert werden. pm

