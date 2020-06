vor 17 Min.

In Nördlingen wird es bald ein Autokino geben

Filmabend auf dem Parkplatz: Autokinos wie hier in Fürstenfeldbruck erfreuen sich in der Corona-Zeit steigender Beliebtheit.

Plus In der Corona-Zeit erleben Autokinos eine Renaissance. Auch der Betreiber des Nördlinger Movieworld wird auf der Kaiserwiese Filme für Autofahrer zeigen. Was Besucher wissen müssen.

Von David Holzapfel

In Nördlingen wird es bald ein Autokino geben. Unter Einhaltung der geltenden Corona-Regeln werden auf der Kaiserwiese Filme gezeigt. Veranstalter sind das Movieworld Nördlingen und die Showtechnik Franken.

Inhaber Johannes Böhm sagt: „Mit dem Autokino wollen wir für ein wenig Abwechslung im coronabeschränkten Alltag sorgen.“ Und weiter: „Die Menschen sollen auch sehen, dass das Kino noch da ist.“

Autokinos erleben eine Renaissance

Bis vor kurzem wirkten Autokinos noch wie aus der Zeit gefallen. Als der Trend in den 70er-Jahren von Amerika nach Deutschland schwappte, war die Begeisterung groß; die anfängliche Euphorie ebbte jedoch schnell ab, zu viel Platz brauchten die Autos, und wer heute zu zweit einen Film sehen möchte, kann das auch bequem vom Sofa aus tun.

Dann kam das Virus und mit ihm der Wunsch, den eigenen vier Wänden zumindest für kurze Zeit zu entfliehen. Das Autokino erlebte eine Renaissance.

Jetzt eben auch in Nördlingen; vom 3. bis zum 5. Juli wird es Vorführungen geben. „Wir sind mitten in den Planungen“, sagt Böhm. An diesem Mittwoch gebe es finale Abstimmungen mit der Stadt Nördlingen. „Aber wir haben von der Verwaltung schon jetzt ein sehr positives Echo bekommen, die Absprachen laufen sehr gut.“

Tickets sollen nicht über 10 Euro kosten

Wie aber wird das Autokino funktionieren? Der Film-Ton wird über UKW-Funk in die Autos übertragen. Das Bild wird auf einer 60 Quadratmeter großen LED-Leinwand laufen, die so hell ist, dass auch tagsüber Filme gezeigt werden können. Drei bis vier Vorstellungen soll es dann pro Tag geben, sagt Böhm. „Wir haben ein sehr ausgewogenes Programm, sowohl für Kinder, Jugendliche und Erwachsene ist etwas dabei.“ Einzelheiten etwa darüber, wie viele Autos auf der Kaiserwiese stehen dürfen, wird Böhm selbst erst am Mittwoch erfahren. Popcorn und Getränke wird es voraussichtlich vorab im Foyer des Movieworld zu kaufen geben. Die Tickets sollen pro Person nicht über 10 Euro kosten, sagt Böhm.

Eigentlich dürften seit dieser Woche alle Kinos wieder offiziell öffnen, dies teilte die Staatsregierung unlängst mit. Bis im Nördlinger Movieworld wie gewohnt Filme auf den Leinwänden laufen werden, wird es jedoch noch eine Weile dauern. Zum einen seien wegen des Coronavirus aktuell keine neuen Filme auf dem Markt, wie Böhm sagt. Weiter würden die strengen Hygiene-Regeln den Kinospaß stark einschränken. „Und dann ist es natürlich auch eine Frage der Rentabilität.“

Das Autokino auf der Kaiserwiese soll ein zarter Schritt werden hin zu alter Normalität. Bald will auch das Movieworld wieder den Betrieb aufnehmen.

