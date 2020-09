vor 17 Min.

In Oettingen könnten ab 2022 Kita-Plätze knapp werden

Die Kindertagesstätte St. Franziskus in Oettingen. In der Stadt könnten ab 2022 Betreuungsplätze knapp werden.

Plus Der Jugendausschuss beschäftigt sich mit der Kinderbetreuung, doch auch für Senioren soll sich etwas tun.

Von Peter Urban

Wie steht es um die Kinderbetreuung in Oettingen? Das war ein Punkt, mit dem sich der Gemeinderatsausschuss für Kinder, Jugend, Familie und Senioren beschäftigte. Die laufende Bedarfsermittlung für Kinderbetreuungsplätze in der Stadt Oettingen nahm einen größeren Raum in dieser Sitzung ein.

Birgitt Mayer legte etliche Tabellen vor: Quoten und Hochrechnungen bis hin ins Jahr 2030. Der Tenor: aktuell sei man – unter den jetzigen Voraussetzungen – im grünen Bereich, aber schon im Jahr 2022 könnte es für alle Altersgruppen eng werden. Deshalb waren sich die Ausschussmitglieder einig, dass sich die Stadt schnell auf die Suche nach Alternativen machen müsse. Der Bürgermeister sagte zu, in der nächsten Zeit alle bisherigen und mögliche weitere Träger anzusprechen.

Das Juze in Nördlingen hat ein neues Führungsteam

Zudem wurde im Ausschuss das neue Juze-Führungsteam vorgestellt. Das Team, das bereits am 1. März sein Amt übernommen hatte, aber wegen des Coronavirus noch nicht in Aktion treten konnte, sind: Carl Gruber als Vorstand, und unter anderem Lucas Wessel, Nela Wessel, Burli Wiedemann, Felix Käser und Mario Müller. Im Moment ist die Gruppe dabei, eine rechtlich wasserdichte neue Satzung auszuarbeiten und sie hofft, dann wenigstens im nächsten Jahr durchstarten zu können.

Selbiges gilt im Prinzip auch für die neue Mitarbeiterin der gemeindlichen Jugendarbeit, Nina Thorwart, die sich dem Gremium offiziell vorstellte. Die 27-Jährige stammt aus Nördlingen und ist ebenfalls seit 1. März in Amt und Würden und ebenso in ihrer Arbeit eingeschränkt wie das Juze-Team. Ihr Angebot, das für die Jugendlichen ab Mitte Juli wieder möglich war, lobte Bürgermeister Heydecker ausdrücklich und er dankte Frau Thorwart für ihr Engagement im Social Media-Bereich.

In Oettingen soll auch ein Seniorenbeirat gegründet werden

Nina Thorwart ist auch maßgeblich am geplanten Jugendmeeting beteiligt, dessen Programm von Sabine Koloska vorgestellt wurde. Unter dem Motto „Red’ mit, dass was geht“ wird am Samstag, 17. Oktober, von 16 bis 19 Uhr in der Aula der Mittelschule dieses Event für Kids und Jugendliche ab 11 Jahren stattfinden. Die Veranstalter versprechen sich viel von diesem Jugendmeeting: man wird einige Thementische aufstellen und die Jugendlichen konkret nach ihren Wünschen und Vorstellungen fragen. Dann wird darüber diskutiert, Ergebnisse festgelegt und diese werden dann auch konkret verfolgt. Das versprach vor allem Bürgermeister Thomas Heydecker und verband es mit der Zusage, im neuen Haushalt Mittel dafür bereitzustellen. Er bat alle, die Interesse haben, kräftig für diese Veranstaltung zu werben, damit sie auch entsprechend erfolgreich sein kann.

Außerdem ging es um die Gründung eines Seniorenbeirates: Trotz aller „Gefahren“ für die besondere Risiko-Zielgruppe wird man am 29. September 2020 (unter Vorbehalt) eine Art Gründungsversammlung im Rathaus abhalten. Sabine Koloska stellte neben einem Satzungsvorschlag ein Zehn-Punkte-Programm vor, wie in Zukunft mehr für die Wahrnehmung der besonderen Interessen der Senioren in der Stadt getan werden könnte.

