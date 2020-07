06:00 Uhr

In der "Gans" in Oettingen tröpfelt es nur, statt zu regnen

Silvan Hertle vor dem Biergarten der „Goldenen Gans“ in Oettingen, den er seit dem 1. Juli an zwei Tagen der Woche wieder geöffnet hat.

Plus Seit dem Lockdown ist das Restaurant der „Goldenen Gans“ in Oettingen geschlossen. Jammern will Wirt Silvan Hertle trotzdem nicht.

Von Peter Urban

Exakt seit dem 17. März 2020 sind die Gaststuben der „Goldenen Gans“ in Oettingen nun schon geschlossen. „Es macht keinen Sinn für mich“, sagt der Wirt Silvan Hertle, „weil mein Restaurant ja ein reines Abendgeschäft ist. Und wenn dann – wie es ja zeitweise war – nur zwei Menschen einer Familie am Tisch sitzen dürfen, lohnt sich der ganze Aufwand nicht.“

Erst seit, wie er sagt, „wieder zehn Mann an einem Tisch sitzen dürfen“, hat er seit dem 1. Juli am Freitag- und Samstagabend den „Gansgarten“ als eine Art Pop-Up-Spiele-Biergarten geöffnet. Das ist für ihn diese Art Gemütlichkeit, die er sich in seinem Wirtshaus vorstellt. Wer will kann Schach, Schafkopf, Dart oder anderes spielen oder einfach nur zusammen essen und trinken. „Das hat bisher wunderbar funktioniert, die Leute kommen und freuen sich, dass man wieder raus und sich treffen kann“, sagt Silvan Hertle.

Ansonsten hat ihn der Lockdown, wie so viele, etwas über 50 Prozent des Umsatzes gekostet. Seine 30 Zimmer, die das Jahr über vor allem von Monteuren, Pilger- oder Fahrradgruppen geschätzt werden, hat er auch nur zu einem kleinen Teil auslasten können. Und er schätzt, dass sich das auch so schnell nicht ändern wird. „Es tröpfelt nur, satt zu regnen. Die Leute haben doch nach wie vor Angst, vor allem in Gruppen zu verreisen. Das spürt man ganz deutlich.“

Natürlich haben ihm auch die Feste und Veranstaltungen in und um Oettingen, wie der Historische Markt oder die Kirchweih, gefehlt. Aber klagen will Silvan Hertle nicht, er hat die beantragte Soforthilfe auch „sofort, innerhalb drei Tagen“ bekommen, er hat während der Corona-Schließung seine Kosten, wo immer es ging, minimiert. Zum Beispiel hat er die monatlichen Abschläge für Gas, Strom usw. reduziert und auch sonst gespart, wo es nur ging. Deshalb gab es auch keine Essen-To-Go-Aktion in der Gans.

Sein Glück ist, wie er sagt, dass er das Gasthaus überwiegend mit Hilfe seiner großen Familie betreibt, dass er – neben der Gans – seit über zwölf Jahren eine Arbeitsstelle bei der Nördlinger Lebenshilfe hat und er sich deshalb auf mehrere Standbeine stützen kann. „Ohne den Lebenshilfe-Job hätte ich die Gans im Jahr 2015 auch gar nicht übernommen“, sagt er, „ich bin meinem Arbeitgeber sehr dankbar, dass er mir diese Möglichkeit gegeben hat.“ So hofft er, dass er auch mit der Überbrü-ckungshilfe, die ja seit ein paar Tagen in Aussicht gestellt wird, über die Runden kommt und sich „seine“ Besuchergruppen in absehbarer Zeit wieder trauen.

Kinokabarett soll bereits im Oktober fortgesetzt werden

Und auch für das Kinokabarett, das sich im vergangenen Jahr im Alten Kino etabliert hat, schmiedet er zusammen mit Moritz Gruber schon wieder Pläne. Die Beiden hoffen, dass das Programm am 24. Oktober 2020 mit dem Auftritt von Thomas Steierer („Der urbane Dorfdepp“) und gleich darauf mit dem Jumping-Jack-Konzert so erfolgreich wie begonnen fortgesetzt werden kann. Danach werden unter anderem Jess Jochimsen, „Da Huaba“ und Maxi Schafroth folgen.

Außerdem hat Silvan Hertle den Corona-Lockdown auch für ganz persönliche Pläne nutzen können, die er ansonsten womöglich noch weiter auf die lange Bank geschoben hätte: Hinter dem Gansgarten hat er ein Grundstück gerodet, auf dem er bald mit dem Bau seines Eigenheimes beginnen will.