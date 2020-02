vor 56 Min.

In memoriam Franz Schormüller

In Reimlingen wird an den Kirchenmaler erinnert

Der Kirchenmaler Franz Schormüller ist im vergangenen Jahr im Alter von 99 Jahren gestorben. Zu seinem 100. Geburtstag am 16. Februar 2020 ist ihm eine Gedenkausstellung im Schloss Reimlingen gewidmet.

Schormüller war Kirchenmaler und Restaurator von hohem Rang und Ansehen. Neben überregionalen Projekten zeugen viele hauptsächlich sakrale Objekte wie St. Jakob in Oettingen oder St. Ulrich in Bollstadt von seinem jahrzehntelangen, reichen Schaffen. Geboren in Herkheim, ließ er sich in den 1960er-Jahren in Reimlingen nieder. Dort restaurierte er die Kirche und die Festsäle des Schlosses, war Mitbegründer des Gartenbauvereins und an anderen Vereinsinitiativen beteiligt. Im Ruhestand widmete er sich seinem wunderbaren, weithin bekannten Garten und kümmerte sich um den Schutz seltener Pflanzenarten im Ries.

In der Ausstellung werden exemplarisch für sein Schaffen Objekte und Malereien aus seinem künstlerischen Nachlass gezeigt. In Fotodokumentationen kann sich der Besucher zusätzlich über Leben und Werk von Franz Schormüller informieren. Ergänzt wird die Ausstellung durch eine Werkschau von Porträts des Malers Hennes Ruißing, die in den letzten Lebensjahren von Franz Schormüller entstanden sind. (pm)

der Ausstellung ist am Freitag, 14. Februar, um 19 Uhr. Öffnungszeiten: 15. Februar bis 8. März: Samstag/Sonntag 11 bis 16 Uhr und Dienstag, Mittwoch und Donnerstag von 9 bis 12 Uhr.

Themen folgen