24.10.2020

Infos über Systems Engineering

Studiengang wird online präsentiert

Für den Teilzeitstudiengang Systems Engineering findet am Donnerstag, 29. Oktober, um 17.30 Uhr, ein virtueller Informationsabend statt. Die Online-Veranstaltung richtet sich an Studieninteressierte und an interessierte Unternehmen. Sie wird als Zoom-Webinar abgehalten und kann unter folgendem Link besucht werden: https://hs-augsburg.zoom.us/j/ 91072776793

Der Bachelorstudiengang „Systems Engineering“ gehört zum Studienmodell „Digital und Regional“ der Hochschulen Augsburg, Kempten und Neu-Ulm. Er zielt auf Digitalisierung und die Vernetzung technischer Systeme bzw. auf die Industrie 4.0 ab und bietet regionalen, technisch produzierenden Unternehmen die Chance zur Fachkräftesicherung und -qualifizierung vor Ort. Im Zoom-Webinar werden Professor Nik Klever (Hochschule Augsburg) und Professor. Dirk Jacob (Hochschule Kempten) den Studiengang vorstellen. Das Besondere daran: Zusammen mit regionalen Partnerunternehmen studieren Fachkräfte an zwei Tagen pro Woche in Teilzeit, entweder neben dem Beruf oder dual - und das durch sogenanntes Blended Learning, einer Kombination aus Präsenzveranstaltungen und E-Learning. Dabei finden die Präsenzveranstaltungen am Hochschulzentrum Donau-Ries (am Technologie Centrum Westbayern TCW, Emil-Eigner-Straße 1, 86720 Nördlingen) oder am Hochschulzentrum Memmingen (Am Galgenberg 1, 87700 Memmingen) statt. Je nach Wohnortnähe können die Präsenztage am einen oder anderen Standort besucht werden. Unabhängig davon, an welchem Ort Lehrende jeweils unterrichten, sind die Studierenden in jedem Fall via Live-Streaming zugeschaltet. Systems Engineering (B.Eng.) startet jährlich zum Wintersemester. (pm)

