Inklusion im Arbeitsumfeld

Agentur für Arbeit will Potenziale heben

Um konkurrenzfähig zu bleiben, benötigen Betriebe vor allen Dingen eines: Fachkräfte! In Zeiten der voranschreitenden Digitalisierung der Arbeitswelt wird dies nur noch viel deutlicher. Die Zeiten, in denen man sich aus einer Vielzahl von Bewerbern die besten aussuchen konnte, sind längst vorbei. Daher gilt es, über alternative Wege der Fachkräftesicherung nachzudenken, wie die Agentur für Arbeit in Donauwörth fordert. Die Beschäftigung von Menschen mit Behinderungen kann hier eine Antwort sein, heißt es weiter.

Am heutigen 3. Dezember ist der Internationale Tag der Menschen mit Behinderung. Dieser Tag ist Anlass, um Menschen mit Behinderung als Fachkräfte weiter in den Fokus der Unternehmen zu rücken. Denn dieses Potenzial könne helfen, die Auswirkungen des Mangels an Arbeits- und Fachkräften zu verringern. „Nutzen Sie diese personellen Ressourcen, indem Sie den Fokus von den Schwächen der Bewerberinnen und Bewerber hin zu den Stärken verschieben. Die steigende Vielfalt in den Belegschaften ist ein Gewinn für jedes Unternehmen: Nutzen Sie die Chance, neue Potenziale zu entdecken, Inklusion zu fördern und im Arbeitsumfeld passgenau einzusetzen“, so die Agentur.

In der Mitte der Gesellschaft zu leben bedeute auch, am Arbeitsleben teilzunehmen und den eigenen Lebensunterhalt zu verdienen. Für Menschen mit Behinderungen seien Ausbildung und Erwerbsarbeit wesentliche Aspekte eines selbstbestimmten Lebens. Und für Unternehmen seien motivierte Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter mit Behinderungen ebenfalls ein Gewinn: Sie sind häufig gut ausgebildet und geübt darin, neue und pragmatische Lösungen zu finden. Zudem stärken sie den Teamgeist, verbessern die sozialen Kompetenzen der Belegschaft und erhöhen die Bereitschaft aller, auch ungewöhnliche, kreative Lösungen zu suchen, informiert die Agentur für Arbeit.

Die Vermittlungs- und Beratungsfachkräfte der Agenturen für Arbeit unterstützen die Betriebe nach Kräften, damit ein für alle Seiten erfolgreiches, produktives Arbeitsverhältnis gelingt. Unter der kostenfreien Rufnummer 0800/4555520 erreichen interessierte Arbeitgeber ihren Arbeitgeber-Service vor Ort. (pm)

