Inklusives Konzept im umgebauten Oettinger Kinderheim

Plus Geschäftsführer und Projektleiterin der Aktion Sternstunden waren zu Gast im Oettinger Kinderheim. Sie unterstützten das Heim mit einer halben Million Euro.

Seit mehr als drei Jahren ist die Lebenshilfe Donau-Ries der Träger des Kinderheims in Oettingen. Direkt nach der Übernahme der Trägerschaft stieß die Lebenshilfe umfangreiche Umbauarbeiten an, um die gemeinschaftliche Wohneinrichtung barrierefrei zu gestalten und neue Plätze für Kinder mit und ohne Behinderung zu schaffen. Eine besonders großzügige Förderung erhielt dieses Projekt von den Sternstunden, der Benefizaktion des Bayerischen Rundfunks. Mit insgesamt 500.000 Euro unterstützen die Sternstunden den barrierefreien Umbau, so eine Mitteilung.

Kürzlich besichtigten der Geschäftsführer der Sternstunden, Dr. Ludger Hermeler, und die Projektmanagerin Babett Theile-Ochel das Kinderheim, um sich ein Bild von der Umsetzung des inklusiven Konzepts zu machen. Beide waren begeistert von der Entwicklung, die sowohl an den baulichen als auch an den konzeptionellen Fortschritten erkennbar ist. Im Gespräch mit der Leitung des Fachbereichs Wohnen, Uwe Dolzer, dem stellvertretenden Geschäftsführer der Lebenshilfe, Manfred Steger, und der für die baulichen Maßnahmen verantwortlichen Architektin, Susanne Moser-Knoll, entwickelte sich ein gewinnbringender Austausch über zukünftige Fördermöglichkeiten für das Kinderheim. Besonderes Augenmerk fiel dabei auf das sogenannte Haus 22, das für Jugendliche den Übergang in ein selbstständiges Leben erleichtern soll.

Kinderheim in Oettingen: Sternstunden diskutiert weitere Förderung

Um dies bestmöglich gewährleisten zu können, sind hier ebenfalls etliche Umbaumaßnahmen notwendig. Die Pläne und die konzeptionelle Ausrichtung des Hauses wurden der Sternstunden-Vertretung direkt vor Ort präsentiert und fanden großen Anklang. Eine mögliche Förderung wird nun in den entsprechenden Gremien der Sternstunden diskutiert. Stellvertretend für die Lebenshilfe Donau-Ries bedankten sich Manfred Steger und Uwe Dolzer herzlich bei den Sternstunden. (pm)

