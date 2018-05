Insekt im Auge: 16-Jähriger stürzt

Der Jugendliche ist mit seinem Leichtkraftrad bei Christgarten unterwegs. Er öffnet kurz sein Visier.

Weil er kurz sein Visier öffnete und ihn deshalb ein Insekt am Auge traf, hat ein 16-Jähriger am Montagabend auf der Kreisstraße DON 1 bei Christgarten die Kontrolle über sein Leichtkraftrad verloren. Er kam nach rechts von der Fahrbahn ab und stürzte, berichtet die Polizei. Der 16-Jährige zog sich Prellungen am Oberschenkel, sowie Schürfwunden an der Hüfte zu und wurde mit dem Rettungswagen ins Nördlinger Krankenhaus gebracht. An dem Zweirad entstand ein Schaden in Höhe von etwa 500 Euro. (pm)