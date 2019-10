vor 27 Min.

Instagram: Nördlingen ist unter den Top 20

Die Stadt schafft es bei den Kleinstädten erstmals unter die Top 20. Welches Motiv besonders beliebt ist.

Egal ob aus dem Urlaub, beim Kaffee trinken oder bei der Arbeit: Millionen Nutzer veröffentlichen täglich Bilder auf dem sozialen Netzwerk Instagram und verlinken dabei auch Orte. Bereits zum dritten Mal hat der Dienstleister Travelcircus über 1000 deutsche Kleinstädte anhand der Anzahl ihrer Instagram-Beiträge analysiert. Erstmalig in den Top 20 ist dabei Nördlingen. Travelcircus zählte für seine Analyse alle Beiträge, auf denen Nördlingen verlinkt wurde – insgesamt 33.100.

Nördlingen verzeichne im Vergleich zum Vorjahr ein Wachstum von 55 Prozent, schreiben die Analysten in einer Pressemitteilung. Damit klettert die Stadt im Ranking drei Plätze nach oben auf Platz 20. Instagram-Nutzer fotografieren in Nördlingen am liebsten die berühmten Fachwerkhäuser und ihre roten Dächer. „Angesichts des ungebrochenen Trends für Städtereisen und der wachsenden Bedeutung von digitalen Bildern und Videos als Reiseinspiration ist es gut und wichtig, dass wir hier sichtbar sind“, sagt der Leiter der Tourist-Information, David Wittner, in einer Mitteilung. Neben Nördlingen ist auch die Nachbarstadt Dinkelsbühl im Ranking auf Platz 17 vertreten. Platz 1 belegt Füssen, gefolgt von Winterberg (Nordrhein-Westfalen) und Rothenburg ob der Tauber. (RN/pm)

