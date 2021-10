Interkulturelle-Wochen

vor 32 Min.

Standesbeamtin spricht über Vornamen und ihre Symbolkraft

Inge Schiele ist Leitende Standesbeamtin in Möttingen und in der Verwaltungsgemeinschaft Ries. Im Ries-Theater Nördlingen erklärte sie, was man bei Namen beachten müsse.

Plus Im Rahmen der Interkulturellen Wochen veranstaltete das Evangelische Bildungswerk im Nördlinger Ries-Theater ein Filmgespräch. Was eine Standesbeamtin zu Namen sagt.

Von Helga Egetenmeier

Unter dem Motto „#offen geht“ veranstaltet die Diakonie Donau-Ries in diesem Jahr die Interkulturellen Wochen. Unter der Schirmherrschaft von Oberbürgermeister David Wittner finden zwischen dem 24. September und dem 13. Oktober neun Veranstaltungen statt. So auch am Montag im Ries-Theater Nördlingen, in dem die Filmkomödie „Der Vorname“ gezeigt wurde.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen