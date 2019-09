vor 54 Min.

Interkultureller Herbst in Nördlingen

Diese Veranstaltungen werden angeboten

Anlässlich der bundesweiten Interkulturellen Woche gibt es in Nördlingen in diesem Herbst eine abwechslungsreiche Veranstaltungsreihe. Federführend ist die Diakonie Donau-Ries mit zahlreichen Mitveranstaltern unter der Schirmherrschaft von Oberbürgermeister Hermann Faul. Die Eröffnung findet am heutigen Freitag, 27. September, um 16 Uhr mit der Vernissage zum Kunstwettbewerb der Nördlinger Schulen statt. Zahlreiche Klassen haben sich am neu konzeptionierten Kunstwettbewerb mit im Unterricht entstandenen fächerübergreifenen Projekten, Aktionen und Bildern kreativ beteiligt. Die Ausstellung der Werke ist einer Pressemitteilung zufolge bis 11. Oktober in der Stadtbibliothek zu sehen.

Ein bunter Rahmen wird mit der Mal-Aktion „Bunte Stühle“ für weitere Veranstaltungen der Interkulturellen Woche geschaffen. Der Arbeitskreis Asyl und das Interkulturelle Frauencafé laden dazu ein, bunte Stühle zu gestalten. Ein einfacher Holzstuhl wird so bunt, wie die Menschen aus den vielen Kulturen, die in Nördlingen leben. Die Aktion findet am Samstag, 28. September, von 9.30 bis 13 Uhr in der Löpsingerstraße (vor Mara Moden) statt.

Mittlerweile schon als Institution mit dabei ist auch der Türkisch-Islamische Kulturverein, der seinen Tag der offenen Tür auf vier Tage ausgeweitet hat. Vom 3. bis 6. Oktober hat die Moschee, An der Lach 22, jeweils von 10 bis 21 Uhr geöffnet. Neben regelmäßigen Führungen durch die Mosche gibt es ein vielfältiges Rahmenprogramm wie etwa Folklore-Aufführungen und Kinderschminken. Das evangelische Bildungswerk Donau-Ries und die Evangelisch-Lutherische Kirchengemeinde Nördlingen veranstalten am Donnerstag, 10. Oktober, um 19.30 Uhr einen Filmabend im Schrannensaal in der Alten Schranne. Ein Rabbi, ein Pfarrer und ein Imam gründen eine Band. Was sich wie der Anfang eines politisch nicht korrekten Witzes anhört ist die Story der Kömodie „Ein Lied in Gottes Ohr“, in welcher auf humorvollerweise die Unterschiede der drei Religionen herausgearbeitet werden. Im Anschluss gibt es ein Gespräch mit Pfarrer Dr. Philipp Beyhl und Christa Müller.

„Nördlingen zu Gast an der Tafel der Begegnung“ – gemeinsam Platz nehmen auf den „Bunten Stühlen“ und sich kulinarische Genüsse aus nahen und fernen Ländern teilen, ist das Motto der Veranstaltung am Samstag, 12. Oktober, von 18 bis 21 Uhr. Am Sonntag, 13. Oktober, findet von 14 bis 17 Uhr das Fest der Kulturen statt. Hier erwartet die Besucher ein abwechslungsreiches Mitmachfest. Wolfang Mussgnug wird eine kleine Kunstaustellung mit kreativen Werken der Frauen des Interkulturellen Frauencafés eröffnen. Beide Tage werden vom Arbeitskreis Asyl und dem Interkulturellen Frauencafé organisiert und sind im Schrannensaal der Alten Schranne. (pm)

gibt es online unter diakonie-donauries.de. Ein Flye liegt an vielen Stellen in der Stadt aus.

