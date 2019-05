06:30 Uhr

Internationale Bands beim Kraterbeben in Megesheim

Das Festival „Der Krater bebt“ in Megesheim findet vom 26. bis 28. Juli statt. Auf dieses Programm können sich die Besucher freuen.

Den Festival-Termin schon vorgemerkt? Traditionell findet am letzten Juli-Wochenende das Open Air „Der Krater bebt“ in Megesheim statt. Um den Krater zu rocken, haben die Veranstalter eine Auswahl an regionalen und internationalen Top-Acts zusammengestellt: 26 Bands an drei Tagen – bei gemütlicher Atmosphäre, kurzen Wegen zum Campingplatz, guten Parkmöglichkeiten und ausgelassener Stimmung.

Der Krater bebt in Megesheim: Frittenbude und Less Than Jake

Das Programm des diesjährigen Festivals ist fast komplett. Als Headliner sind Steve’n’Seagulls, Frittenbude, Less Than Jake, Caravana Sun, Eskalation und March vorgemerkt. Das Line-up wird durch Stepfather Fred, Da Huawa Da Meier und I, Los Manos de Filippi, Strabande, Lärmliebe, The Deadnotes, NitrogeN, Exo Planet, Felix Walcz & Band, Xirow, Zico, Andi und die Affenbande, Rockrelikt, Blues Kitchen, Kochkraft, The Black Elefant, D’Housemusi und diverse andere vervollständigt.

Den Auftakt am Freitag gestalten unter anderem NitrogeN aus Donauwörth, The Deadnotes mit ihrem Pop-Punk und Stepfather Fred mit ihrem Heavy Alternativ Rock, bevor Less Than Jake aus Florida ihren Ska-Punk in den Krater werfen. Frittenbude hat ihr neues Album „Rote Sonne“ im Gepäck und ist gierig darauf, mit ihrem Electropunk die Menge zum Tanzen zu bringen. Den Abschluss auf der Hauptbühne bestreitet Eskalation und fordert mit dem treibenden Beat das Tanzbein. Auf der Nebenbühne der DIY-Stage haben wir das Vergnügen mit Felix Walcz & Band, Xirow, Zico und der Umbaupause.

Bandcontest beim Kraterbeben

Am Samstag beginnt der Gewinner des Bandcontests, Exo Planet. Des Weiteren werden auf der Nebenbühne Andi und die Affenbande ihre Aktions- und Mitmachmusik für Groß und Klein zum Besten geben. Ebenso auf der Nebenbühne sind Rockrelikt, Blues Kitchen, The Black Elephant Bar und Kochkraft zu hören. Auf der Hauptbühne überzeugen Lärmliebe und Strabande. Da Huawa da Meier und I haben ihr neues Album im Gepäck und wollen die Festival-Menge von ihren musikalischen Fähigkeiten überzeugen, Kabarett meets Music und mehr. March mit ihrem alternativen Sound bereiten den Boden für Caravana Sun und Steve’n’Seagulls. Nach dem überragenden Auftritt im vergangenen Jahr war es unmöglich, Caravana Sun nicht in diesem Jahr auf die Bühne zu holen. Aus dem hohen Norden kommen die Country und Blue Grass Cover-Freaks von Steve’n’Seagulls und bieten ihre Coverversionen, die auf Youtube weltweit Beachtung fanden, auf ihre ganz spezielle Art. Den Abschluss am Samstag bildet Los Manos de Filippi aus Argentinien mit ihrer Mischung aus Cumbia, Punk, Hip-Hop, Ska und Alternativ-Rock.

Der Sonntagvormittag ist wie jedes Jahr der Abschluss mit gemütlichen musikalischen Frühschoppen im Biergarten bei freiem Eintritt, insbesondere für alle interessierte Dorfanwohner sowie Nachbargemeinden. Hier konnten heuer D’Housemusi gewonnen werden. Die drei Musikanten bieten Schlagzeugbeats und Zither Groove vom Feinsten und lassen traditionelle Instrumente in völlig neuem Licht erscheinen. pm

Themen Folgen