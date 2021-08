Rapper "Earl" aus Nördlingen will Musik für die Ewigkeit machen

Plus Er ist melancholisch, nachdenklich und witzig. Wie sich der Nördlinger Benjamin Schneider von der Masse der deutschen Rapper unterscheiden will.

Schneider: Normalerweise sind im Ries-Theater die ganz großen Filmstars auf der Leinwand zu sehen, vor Kurzem wurde das Kino aber zur Kulisse für einen Nördlinger Musiker: Benjamin Schneider aka „Earl“. Für sein Lied „Drive By“ drehte der 28-jährige Rapper im Nördlinger Theater ein Musikvideo. Wir sprachen mit ihm.