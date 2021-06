Interview

Schauspielerin Doris Kunstmann: „Ich spiele, bis ich nicht mehr kann“

Doris Kunstmann am Freitag im Nördlinger Stadtsaal klösterle bei ihrem Stück „Oskar und die Dame in Rosa“.

Plus Die Schauspielerin Doris Kunstmann spricht über die Corona-Zwangspause, die Bedeutung der Tournee-Theater und ihre Liebe zum Beruf. Kürzlich war sie in Nördlingen zu sehen.

Von Toni Kutscherauer

Am Freitag war im Nördlinger Stadtsaal das Theaterstück „Oskar und die Dame in Rosa“ zu sehen. Protagonistin in dem Ein-Personen-Stück war Doris Kunstmann.

