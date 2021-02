25.02.2021

Inzidenzwert zählt zu den Niedrigsten

Nur ein Landkreis in Deutschland hat noch weniger Corona-Fälle

Der Landkreis Donau-Ries hatte am Mittwoch den zweitniedrigsten Corona-Inzidenzwert in Deutschland für einen Landkreis. In den vergangenen sieben Tagen wurden 16 Corona-Infizierte gemeldet, der Corona-Inzidenzwert lag bei einem Wert von 12. Deutschlandweit gab es nach den Angaben des Robert-Koch-Instituts nur einen Landkreis, der einen niedrigeren Inzidenzwert aufwies. Das war (Stand Mittwoch, 24. Februar) der Landkreis Dithmarschen in Schleswig-Holstein mit einem Inzidenzwert von 11,3. Die Region liegt an der Nordsee.

Der Inzidenzwert gibt an, wie viele Personen je 100000 Einwohner in den vergangenen sieben Tagen positiv auf Corona getestet wurden und wird als Basis für politische Entscheidungen genommen.

Es sind aber nur noch zwei Intensivbetten frei

Zu den entscheidenden Kennzahlen der Corona-Pandemie gehören auch die Werte der Deutschen Interdisziplinären Vereinigung für Intensiv- und Notfallmedizin (DIVI). Sie teilte gestern folgende Neuigkeiten mit: Von den 25 gemeldeten Intensivbetten im Landkreis Donau-Ries waren zwei Betten frei. Sieben Corona-Patienten wurden im Landkreis Donau-Ries intensivmedizinisch behandelt, davon sechs beatmet (Stand 24. Februar 2021, 9.19 Uhr). Die Krankenhäuser des gKU stellen im Kreis Donau-Ries nach eigenen Angaben theoretisch 31 Intensivbetten. Je nach Personalstand variiert diese Zahl. (vmö)

