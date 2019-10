vor 7 Min.

Island und Grönland in 3D erleben

Fotograf Stephan Schulz referiert im Geno-Saal

Einen Vortragshöhepunkt bietet die Rieser Volkshochschule in ihrem Herbstsemester 2019. Am Dienstag, 15. Oktober, wird 3D-Fotograf Stephan Schulz um 19.30 Uhr im Geno-Saal der Raiffeisen-Volksbank Ries die 3D-Live-Reportage: „Island & Grönland–Naturparadiese des Nordens“ referieren. Feuerball und Eisland zugleich, sind Island und Grönland vor allem Reiseziele für Naturliebhaber. Per Auto, Fahrrad und zu Fuß hat der 3D Fotograf Stephan Schulz beide Inseln zu allen Jahreszeiten besucht und auf dem Rücken von Islandpferden ritt er über die Hochlandwüste des Sprengisandur. In humorvollen Erzählungen beschreibt er, wie er sich sich mit dem Fahrrad auf zum Teil fürchterlichen Wellblechpisten durchs Hochland kämpfte, auf denen das Furten von eiskalten Gletscherflüssen noch den angenehmsten Teil darstellte oder wie er im Winter im Niemandsland auf der total vereisten Ringstraße befürchten musste, von einer Orkanböe mit dem Auto von der Straße geweht zu werden … Die klare Luft und die intensiven Farben ließen Stephan Schulz diese Inseln auch immer wieder per Hubschrauber, Flugzeug und Drohne in spektakulären Aufnahmen aus der Luft dokumentieren. Auch unter Wasser offenbarten sich für ihn dort wahre Schätze: Er tauchte mit riesigen Buckelwalen und erlebte das mit 120 Meter Sichtweite klarste Wasser der Welt. Per Hundeschlitten fuhr er mit Eistauchausrüstung über den zugefrorenen Sermilikfjord um in Minus drei Grad kaltem Wasser im Eis eingefrorene Eisberge unter der Eisdecke zu betauchen. Bei all diesen Naturschätzen beleuchtet Schulz auch kritische Themen wie Walfang, oder Massentourismus. Auf seiner Reise lernte er einige ungewöhnliche Menschen kennen: Da ist der enthusiastische Fußballmoderator Gummi Ben oder der Eishai verarbeitende Hildibrandur, für den der etwas gewöhnungsbedürftige Geschmack dieses Fisches eine Delikatesse ist. In Grönland begegnete er den Inuit für die der Klimawandel und der Einzug der westlichen Lebensweise Kulturschock und Identitätsverlust bedeutete. (pm)

