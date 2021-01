10:12 Uhr

Jagdkanzel in Munningen gestohlen

Ein Unbekannter hat eine Jagdkanzel in Munningen gestohlen. Die Polizei sucht Zeugen.

Ein unbekannter Täter hat in Munningen eine fahrbare Jagdkanzel gestohlen. Wie die Polizei berichtet, war die Kanzel im Zeitraum zwischen Dienstag, 15. Dezember, und Donnerstag, 21. Januar, in einer Lagerhalle an der Hauptstraße westlich der Faulmühle abgestellt gewesen.

Zum Diebstahl benötigte der Täter ein Zugfahrzeug, da die Kanzel auf eine Anhängerachse montiert war. Ihr Wert beträgt der Polizei zufolge rund 600 Euro. Die Beamten bitten um Hinweise unter Telefon 09081/29560. (pm)

